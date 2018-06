Eenzame dood: Duitse politie vindt rottend lijk van 200 kilo in woning lva

Zes weken lang lag het lijk van een Duitse man te ontbinden in een appartement in de Duitse hoofdstad Berlijn. Niemand had iets door. Tot de stank van ontbinding in de woningen van de buren begon binnen te dringen. De buren belden de politie.

Woensdagavond troffen agenten in een woning in het stadsdeel Neukölln in Berlijn een lijk van 200 kilogram aan in een gevorderde staat van ontbinding. Een lijkschouwer probeerde uit te zoeken of de man een natuurlijke dood was gestorven of er kwaad opzet in het spel was, maar dat was gezien de staat waarin het lichaam verkeerde niet mogelijk. Het levenloze lichaam had daar minstens zes weken zo gelegen, stelde de brandweer vast.

Ook het gewicht van het lijk vormde een probleem. De hulpdiensten moesten extra mankracht inschakelen om het lichaam uiteindelijk met een speciale draagberrie en ladder vanop de derde verdieping via het venster op de begane grond te krijgen.

De zaak wordt verder ongezocht.