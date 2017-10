Eenvoudige test voorspelt je risico op ziekte van Alzheimer LB

17u34

Bron: The Independent 1 thinkstock Wetenschappers hebben een eenvoudige test ontwikkeld waarmee ze kunnen voorspellen of iemand risico loopt de ziekte van Alzheimer te krijgen. Ze kwamen erachter dat mensen die een gelezen tekst trager verwerken meer risico op de ziekte lopen.

Een vertraging in de verwerking van het geschreven woord wijst erop dat mensen met lichte geheugenproblemen meer gevaar lopen.

Met een toestel dat de hersenactiviteit meet kon een team vorsers van de universiteit van het Britse Birmingham opmeten hoe snel iemand reageert op woorden op een computerscherm. Wie trager reageerde, bleek meer gevaar te lopen binnen de drie jaar Alzheimer te krijgen.

1 op 14 boven de 65 jaar

De studie, die werd uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers aan de universiteiten van Kent en Californië en werd gepubliceerd in het vakblad Neuroimage Clinical, kan leiden tot nieuwe methodes om het risico dat een patiënt loopt te bepalen. Momenteel treft de ziekte 1 op 14 Britten ouder dan 65 jaar.

Katrien Segaert, van het team van de universiteit van Birmingham: "Belangrijk is dat onze studie aantoonde dat de hersenrespons afwijkend is bij mensen die in de toekomst Alzheimer zullen krijgen, maar intact bij patiënten die stabiel bleven. Onze bevindingen waren onverwacht in dei zin dat het taalvermogen doorgaans pas in veel latere stadia van de ziekte wordt aangetast. Mogelijks wordt deze storing van het hersennetwerk dat in verband wordt gebracht met taalbegrip bij patiënten met een milde cognitieve verslechtering een belangrijke biomarker wordt bij het identificeren van patiënten die waarschijnlijk Alzheimer zullen krijgen".

Bij routineonderzoek

De vorsers hopen de studie te kunnen uitbreiden naar een grotere testgroep om te zien of een tragere reactie op een woord een specifieke voorspeller is van Alzheimer dan wel een algemene indicatie van dementie. Dit zou kunnen leiden tot een vroeger farmacologisch ingrijpen en de ontwikkeling van een nieuwe, goedkope test met de eletroencephalogram (de test die elektrische hersenactiviteit in kaart brengt) als onderdeel van een routineonderzoek voor patiënten die bij hun dokter klagen over hun geheugen. De huidige studie omvatte 25 proefpersonen, waarvan sommige gezond waren en anderen een milde cognitieve beperking hadden en nog anderen aan Alzheimer leden.