Eenjarige peuter bijt in spijkerbanaan kv

06 december 2018

16u39

Bron: ANP 0 Een eenjarige meisje is in Zweden in het ziekenhuis beland nadat ze een hap had genomen van een banaan waar spijkers inzaten. De peuter bleef uiteindelijk ongedeerd.

Het kind zat bij haar vader in de auto. Hij had de banaan gekocht in een supermarkt in Eskilstuna op een uurtje van Stockholm voordat hij zijn dochtertje ophaalde bij de kinderopvang. Toen ze in de auto op de weg naar huis een hap nam, begon het kind plotseling te huilen. Uit de banaan staken spijkers.

Omdat het kind al een hap had genomen, reed hij met haar naar het ziekenhuis. Daar bleek ze geen spijker te hebben doorgeslikt.

De supermarkt haalde de bananen uit de rekken.