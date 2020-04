Eenentwintig doden door illegaal gestookte alcohol in Mexico jv

30 april 2020

07u48

Bron: AFP 1 Sinds zaterdag zijn er zeker 21 personen om het leven gekomen in Mexico, nadat ze illegaal gestookte alcohol van 96 graden hadden gedronken. De feiten speelden zich af in twee dorpen in het westen van Mexico, Tamazula de Gordiano en Mazamitla, meldt de lokale overheid.

"Er zijn momenteel 56 personen getroffen. Eenentwintig zijn spijtig genoeg overleden, 29 zijn nog ziek", zei Hugo Esparza, een verantwoordelijke van de gezondheidsdiensten van de staat Jalisco. Drie vergiftigde personen werden met een helikopter overgebracht naar ziekenhuizen in Guadalajara, de hoofdstad van Jalisco, zei Esparza. Anderen konden inmiddels terug naar huis.

Alles begon zaterdag toen inwoners van de twee dorpen naar de lokale gezondheidsdiensten kwamen met "symptomen als troebel zicht en/of verminderd gezichtsvermogen, hevige buikpijn, ademhalingsmoeilijkheden en braken", zeggen de gezondheidsdiensten van de staat in een persbericht. De betrokkenen hadden alcohol van rietsuiker gedronken, van 96 graden, die illegaal gestookt was in de naburige staat Michoacan. De alcohol was gebotteld en verdeeld in Tamazula de Gordiano.

Er werd een onderzoek geopend. Intussen zou 700 liter alcohol in flesjes van 300 milliliter in beslag genomen zijn. Laboratoria-analyses wezen uit dat "het product een hoge concentratie methanol bevat", een zeer giftig product "voor industrieel gebruik", zei Denis Santiago, een verantwoordelijke van de commissie voor de bescherming tegen gezondheidsrisico's van Jalisco.