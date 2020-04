Eenentwintig burgers gedood bij Amerikaanse bombardementen in Somalië KVE

01 april 2020

16u35

Bron: Belga 0 Bij Amerikaanse bombardementen in Somalië zijn 21 burgers om het leven gekomen en raakten er 11 anderen gewond sinds 2017. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Amnesty beschuldigt het Amerikaanse militaire commando in Afrika (AFRICOM) ervan dat het geen verantwoording aflegt.

"Niet alleen slaagt AFRICOM niet in zijn opdracht om burgerslachtoffers in Somalië te rapporteren. Het lijkt ook niets te geven om de talrijke families die volledig verscheurd zijn", zegt Deprose Muchena, directeur van Amnesty voor Oost- en Zuid-Afrika.

De Verenigde Staten ondersteunden het Somalische leger en troepen van de Afrikaanse Unie in de strijd tegen de terroristische organisatie al-Shabaab. Ze voerden verschillende luchtaanvallen uit op de terreurgroep, die vaak veiligheidsdiensten en burgers viseert.



Amnesty zegt dat de 21 slachtoffers vielen tussen oktober 2017 en februari 2020. AFRICOM, dat in heel Afrika actief is, kondigde dinsdag aan dat het een nieuw initiatief neemt om informatie te delen over mogelijke burgerslachtoffers. Volgens generaal Stephen Townsend, die AFRICOM leidt, zou dit een eerste keer eind april moeten gebeuren.