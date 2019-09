Eeneiige drieling veroordeeld voor leveren machinegeweer aan topcrimineel Tom Tates

09 september 2019

10u33

Een eeneiige drieling uit Londen is veroordeeld tot gevangenisstraffen van veertien en achttien jaar omdat het identieke trio betrokken was bij een complot om een machinegeweer te leveren aan een levensgevaarlijke crimineel. De politie kwam Reiss, Ralston en Ricky Gabriel (28) op het spoor nadat DNA op het wapen was gevonden. Het probleem? De broers hebben hetzelfde erfelijke materiaal, dus wie van de drie was schuldig aan de misdaad?

Uitvoerig onderzoek leidde uiteindelijk tot de conclusie dat de drie als twee druppels water op elkaar lijkende broers allen schuldig zijn.



Reiss kreeg van een lokale rechter een celstraf van achttien jaar opgelegd omdat hij vuurwapens en munitie in zijn bezit bleek te hebben waarvan overduidelijk kon worden aangetoond dat ze bedoeld waren om mensenlevens in gevaar te brengen. Daarnaast was hij vorig jaar al met een illegaal wapen betrapt en aangehouden met verdovende middelen. Zijn broers Ricky en Ralston kregen een lagere straf (veertien jaar cel) wegens samenzwering, illegale wapenhandel en omgang met een zware crimineel.

Gebruiksklaar

Volgens officier van justitie Kerry Broome, die forse straffen voor het trio eiste, was het uzi-machinepistool met geluiddemper dat de drieling aan de topcrimineel wilde leveren “levensgevaarlijk”. Niet alleen omdat het een zwaar en dodelijk wapen is, maar ook omdat het was geladen met een vol magazijn en gereed was om mee te vuren. “Het stond al op scherp en was klaar om direct te gebruiken”, aldus justitie.



De politie stuitte op het vuurwapen toen in Londen een taxi werd aangehouden bij een routinecontrole. Vrijwel direct wees het aangetroffen DNA op een van de broers Gabriel. Omdat niet kon worden vastgesteld of het om Reiss, Ralston of Ricky ging, werden hun telefoongegevens geanalyseerd. Daaruit bleek dat ze het wapen allemaal hadden aangeraakt voor de transactie. Ook was de drieling te zien op beelden van bewakingscamera’s.

Schietpartij

De rechter veroordeelde de drie tot de genoemde straffen omdat ze het vuurwapen wilden leveren aan de Britse topcrimineel Aron Thomas (32), die vorig jaar na een gevangenisstraf van elf jaar voorwaardelijk vrijkwam. Thomas opende in 2010 het vuur op willekeurige voorbijgangers in een drukke winkelstraat in Londen. Daarbij vielen meerdere gewonden. Thomas zit overigens weer in de cel omdat hij in 2018 werd gepakt met verboden wapens.



De drieling is, aldus justitie, overgebracht naar drie verschillende gevangenissen. Naar verluidt zijn Reiss, Ralston en Ricky de enige zonen van een echtpaar uit Londen. Onduidelijk is nog of het trio in hoger beroep gaat.