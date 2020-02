Een zakenreis en een skitrip, en dan plots elf besmettingen: Brit lijkt 'superverspreider' coronavirus TT

Bron: BBC, The Guardian, Reuters 1 Een Brit die eind januari op zakenreis vertrok naar Singapore, en later tijdens zijn skivakantie in een chalet in Frankrijk verbleef, heeft waarschijnlijk het coronavirus naar meer dan tien anderen verspreid. Britse gezondheidsmedewerkers maken zich daar ernstige zorgen over, en zoeken nog altijd naar andere personen die met de man in contact zijn gekomen. Wetenschappers hebben het over een ‘superverspreider’ en hebben ondertussen ‘s mans reisgedrag en bijhorende verspreiding van het virus in kaart gebracht.

Een Britse zakenman uit Hove, East Sussex, komt op 20 januari aan in Singapore voor een internationaal congres van zijn werkgever Servomex, actief in de gasindustrie. In het vijfsterrenhotel Grand Hyatt komen een honderdtal werknemers van vestigingen over de hele wereld samen om te netwerken en van elkaar te leren. Onder hen ook één iemand uit Wuhan, de Chinese stad die het centrum van de verspreiding van het coronavirus vormt.

De Brit, die zich van geen kwaad bewust is, neemt na de conferentie enkele dagen vakantie en vliegt rechtstreeks naar het Franse ski-oord Les Contamines-Montjoie, nabij de Mont Blanc. Daar verblijft hij vier dagen samen met enkele familieleden en vrienden in een chalet, tot hij op 28 januari met een gewone lijnvlucht van easyJet terugvliegt van Genève naar Gatwick.

Eens hij weer thuis is in Hove, net naast de stad Brighton, bezoekt de man op 1 februari The Grenadier, een lokale pub in zijn thuisstad. Het is uiteindelijk pas wanneer de organisatoren van de conferentie alle deelnemers waarschuwen dat de man uit Wuhan die ook aanwezig was, besmet is, dat bij de Brit de alarmbellen afgaan. Hij verwittigt zelf de gezondheidsdiensten, wordt getest, en blijkt positief.

Meteen grijpt het Britse gezondheidsdepartement in en worden zo veel mogelijk mensen waarmee de man sinds de conferentie in contact is gekomen, gecontacteerd en onderzocht. Doordat de man sindsdien verschillende keren heeft gevlogen en op verschillende plaatsen is geweest, blijft dat een moeizame zoektocht. Ook wie zonder het te weten besmet is geraakt, kan het virus ondertussen hebben doorgegeven. Vijf medewerkers van de pub in Hove moeten de komende twee weken binnen blijven, net als verschillende andere mensen die met de man in contact hebben gestaan.

Elf besmettingen

Voorlopig zijn elf gevallen opgedoken van besmettingen die gelinkt kunnen worden aan de man. Vijf van hen, allen Britten, werden zaterdag in Frankrijk in quarantaine geplaatst. Ze zijn alle vijf in dezelfde chalet geweest als de Brit, onduidelijk is nog of het om familieleden gaat. Een van hen is een negenjarige jongen. Drie Franse scholen waar hij sindsdien geweest is of in de buurt is geweest, blijven gesloten, en alle kinderen worden onderzocht.

Gisteren raakte dan bekend dat een van de vier leden van een Brits gezin dat vrijdag in observatie werd genomen op het Spaanse eiland Mallorca, positief had getest op het coronavirus. De vader van het gezin was ook in Frankrijk in contact gekomen met de besmette Brit.

In het Verenigd Koninkrijk zelf doken vanmorgen dan nog vier besmettingen op bij mensen die allemaal bekenden zijn van de Brit. Het gaat om drie mannen en een vrouw uit Brighton, en volgens de gezondheidsdienst is het virus “doorgegeven in Frankrijk”. Deze namiddag tot slot is een gezondheidscentrum in Brighton in allerijl gesloten nadat een van de medewerkers positief testte op het virus.

‘Superverspreider’

Volgens dokter Andrew Freedman, professor aan de universiteit van Cardiff en gespecialiseerd in infectieziektes, is het niet abnormaal dat een iemand het virus doorgeeft. “Maar het lijkt er wel op dat de man de infectie aan een ongewoon hoog aantal anderen heeft doorgegeven”, zegt hij aan The Guardian. “In die zin kan hij beschouwd worden als een ‘superverspreider’.” Bij veel infectieziekten blijkt al langer dat een op de vijf personen het virus aan meer mensen doorgeeft dan anderen. Zo iemand wordt een ‘superverspreider’ genoemd.

Onderzoekers hopen nu via een verdere analyse van het reisgedrag van de man meer te weten te kunnen komen over de manier waarop het coronavirus zich verspreidt. Ondertussen ligt hij in een ziekenhuis in Londen in isolatie.

Hoewel alle besmette personen het relatief goed maken, heeft het Verenigd Koninkrijk ondertussen de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot een “ernstige en imminente dreiging voor de gezondheid” uitgeroepen. Dat stelt het ministerie van Gezondheid in staat strengere maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo kunnen mensen die met het virus besmet zijn, gedwongen onder quarantaine of in isolatie worden geplaatst.