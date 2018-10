Een week voor Congresverkiezingen: VS in staat van verbijstering na bompakketten en antisemitische aanslag AW

28 oktober 2018

21u14

Bron: Belga 0 De Stars and Stripes wappert halfstok aan het Witte Huis. Een week voor de tussentijdse Congresverkiezingen in de Verenigde Staten bevindt het land zich -na twee ongekende uitbraken van geweld- in staat van verbijstering. Het "Land of the Free" is onder het presidentschap van Donald Trump in een zware crisis terechtgekomen. De oppositie is van mening dat het beleid van huidig president niet alleen tot verdeeldheid, maar ook tot radicalisering heeft bijgedragen.

Terwijl tal van democratische leiders en andere prominenten eerder deze week bompakketten ontvingen, schoot de 46-jarige Rob Bowers gisteren elf mensen tussen de 50 en 97 jaar dood. Dat gebeurde in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is dit het zwaarste antisemitische misdrijf in de Amerikaanse geschiedenis. Onmiddellijk na de bloedige daad sprak Trump zich uit voor de herinvoering van de doodstraf en een snellere uitvoering ervan in het geval van een veroordeling.



Trump benadrukte dat deze wrede antisemitische aanslag een aanslag tegen de mensheid is. "Het dodelijke gif van het antisemitisme moet worden bestreden", zei hij. De president pleitte ook voor gewapend veiligheidspersoneel tijdens kerkdiensten. "Een gek stapt binnen en niemand kreeg bescherming. Gewapende bewakers hadden hem onmiddellijk tegengehouden", zei Trump. Hij gaf zaterdagavond het bevel om alle Amerikaanse vlaggen aan openbare gebouwen halfstok te hangen.

Trump wijzigde zijn plannen niet

In de VS brak een discussie uit over hoe de politiek omgaat met de huidige gebeurtenissen. Regeringswoordvoerster Sarah Sanders klaagde zondag op Twitter dat kranten zoals de Washington Post elke mogelijkheid aangrijpen om kritiek te spuien op president Trump. De president had zaterdagavond een verkiezingsbijeenkomst in Illinois, ondanks de gebeurtenissen in Pittsburgh, niet afgezegd. Trump had verklaard dat je fanatici in de kaart speelt, als je hen door hun gewelddadigheden toelaat je plannen te veranderen.

Aanslag op joods gebedshuis

De Tree of Life-synagoge in Pittsburgh is een conservatief joods gebedshuis, dat echter openstaat voor innovaties, zei de voorzitter van de Greater Pittsburgh Jewish Community, Jeff Finkelstein. De wijk Squirrel Hill wordt beschouwd als het centrum van het joodse leven in de regio. Er wonen ongeveer 50.000 joden. In veel gebieden van de VS werden onmiddellijk de veiligheidsmaatregelen voor joodse instellingen verscherpt.



Het bloedbad vond daarbij plaats op de Joodse rustdag, de sabbat, wanneer traditioneel veel mensen naar de synagoge gaan. Kinderen raakten volgens officiële informatie niet gewond.