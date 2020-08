Een week na suggestie tot uitstel uit vrees voor fraude: Trump raadt kiezers toch aan per post te stemmen TT

04 augustus 2020

22u47

Bron: Reuters, The Hill 6 Vorige week nog suggereerde de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de presidentsverkiezingen in november wilde uitstellen omdat hij vreesde voor “massale fraude” bij stemmen per post. Vandaag, een week later, lijkt Trump zijn kar weer volledig gekeerd te hebben: in een tweet roept hij zijn kiezers in Florida nu op w é l per post te stemmen.

“Dit zal de meest onprecieze en frauduleuze verkiezing in de geschiedenis worden”, zo klonk het amper vijf dagen geleden in een tweet van Trump. “Het zal beschamend zijn voor de Verenigde Staten. Stel de verkiezingen uit tot mensen correct en veilig kunnen stemmen???”

Vandaag is Trump plots heel wat positiever op zijn favoriete medium. “Of je het nu ‘stemmen per post' of ‘afwezigheidsstemmen’ noemt, het stemsysteem in Florida is veilig, getest en correct. Florida's stemsysteem is opgekuist (we hebben de Democratische pogingen het te veranderen verslagen), dus in Florida roep ik iedereen op een stemformulier aan te vragen en per post te stemmen!”



De president vaarde de voorbije weken verschillende keren uit tegen het systeem van stemmen per post, dat verschillende staten veralgemeend willen invoeren om kiezers niet naar een fysiek stembureau te sturen in tijden van corona. Trump vond dat het veralgemeend stemmen per post de kans op fraude groter maakte, maar wetenschappelijk onderzoek spreekt dat tegen. Daarom stelde hij vorige week voor de verkiezingen uit te stellen, maar zijn partij volgde hem daar niet in.

Sleutelstaat

Verschillende Republikeinen vreesden dat Trump met zijn kritiek op het stemmen per post net zijn eigen kiezers kon afschrikken, terwijl zijn Democratische tegenstander Joe Biden net een grote voorstander is van het systeem. Trump lijkt nu dus toch zijn kar te keren, of toch alvast in Florida, een van de absolute sleutelstaten voor de Republikeinen bij de verkiezingen in november.

Trump zei gisteren nog dat hij de staat Nevada voor de rechter wil dagen voor het voornemen daar om stemmen per post mogelijk te maken. Het verschil met Florida is volgens de president dat de staat Nevada iedereen een kiesbrief wil sturen, terwijl in Florida de kiezers er zelf een moeten aanvragen. Ook Colorado, Hawaï, Oregon, Utah, Washington, Vermont en Californie zullen dit jaar de verkiezingen per post laten verlopen.

Whether you call it Vote by Mail or Absentee Voting, in Florida the election system is Safe and Secure, Tried and True. Florida’s Voting system has been cleaned up (we defeated Democrats attempts at change), so in Florida I encourage all to request a Ballot & Vote by Mail! #MAGA Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link