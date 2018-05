Een week na de vliegtuigcrash in Havana: dodentol loopt op tot 112

25 mei 2018

Een week na de vliegtuigcrash in Havana, Cuba, is een tweede van de drie zwaargewonde overlevenden gestorven. De veertigjarige vrouw is donderdagnacht bezweken aan haar zware verwondingen. Dat heeft het ministerie van Gezondheid meegedeeld. De artsen in het ziekenhuis Generaal Calixto García in Havana zijn er niet in geslaagd het leven van de vrouw te redden. Daarmee stijgt het aantal doden naar 112.