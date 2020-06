Eén was nog maar vier dagen in dienst, ander had al 18 klachten aan zijn been: dit is wat we weten over ex-agenten die George Floyd dood injoegen KVDS

05 juni 2020

14u07

Bron: CNN 60 De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft de politiedossiers kunnen inkijken van de vier ex-agenten die in de cel zitten voor de dood van George Floyd. Daaruit blijkt dat tegen één van hen al zeker 18 keer een klacht was ingediend, onder meer omdat hij hardhandig optrad tegen een vrouw die 16 kilometer per uur te snel had gereden. Een andere was nog maar vier dagen in dienst.



George Floyd kwam afgelopen maandag om het leven, nadat een agent meer dan acht minuten lang zijn knie in diens nek had gezet. De vier agenten die bij het incident betrokken waren, hadden Floyd tegengehouden omdat hij geprobeerd zou hebben in een winkel te betalen met een vals briefje van 20 dollar. De agenten werden intussen alle vier ontslagen en zitten in de cel. Hun borg is vastgelegd op een miljoen dollar (882.695 euro). Een overzicht van wie ze waren.

Derek Chauvin (44) was de man die zijn knie in de nek van Floyd zette, terwijl die geboeid op straat lag. Hij wordt beschuldigd van doodslag, een synoniem voor moord zonder voorbedachten rade.



Chauvin was de agent met de langste staat van dienst van de vier. Hij was al 19 jaar bij de politie van Minneapolis, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Zeker 18 keer werd een klacht tegen hem ingediend en twee keer werd hij ook effectief berispt, volgens politiedocumenten.

Onder meer na een klacht uit 2007 van een vrouw die vertelde dat Chauvin haar uit haar wagen gesleurd had, omdat ze 16 kilometer per uur te snel had gereden. Chauvin fouilleerde haar en zette haar achteraan in zijn politiewagen. Een intern onderzoek kwam tot de conclusie dat Chauvin de vrouw niet uit haar wagen had moeten halen en merkte ook op dat er geen geluidsmateriaal was van de interventie en dat de dashcam van de politiewagen uit stond. Chauvin verklaarde dat hij de camera aan was vergeten te zetten bij de start van zijn shift en dat hij zijn microfoon in de wagen vergeten was toen hij uitstapte om de vrouw aan te spreken.

Maar Chauvin werd ook al voorgedragen voor een onderscheiding, voor zijn optreden bij twee incidenten. Bij het ene schoot hij een man neer die een geweer op andere agenten richtte, bij het andere vuurde hij op een man die verdacht werd van huiselijk geweld.

Voor hij bij de politie ging was hij volgens zijn personeelsdossier bij de militaire politie. Hij werkte ook bij een beveiligingsbedrijf en twee restaurants, waaronder McDonald’s.

J. Alexander Kueng (26) was één van de twee agenten die Floyd in bedwang hielden door bovenop hem te gaan zitten. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan doodslag en roekeloos gedrag met de dood tot gevolg. Hij was nog maar officieel in dienst sinds december, na een stage van 10 maanden. Volgens zijn advocaat was hij aan zijn derde shift bezig. Chauvin was zijn mentor.

Kueng haalde een bachelor in de sociologie aan de universiteit van Minnesota en vertelde tijdens zijn sollicitatie bij de politie dat hij van 2014 tot 2017 op de beveiligingsdienst van de warenhuisketen Macy’s werkte. Hij beheerst de Russische taal.

Thomas Lane (37) was de andere agent die Floyd in bedwang hield. Ook hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan doodslag en roekeloos gedrag met de dood tot gevolg. En ook hij begon in februari vorig jaar aan een stage bij de politie. Hij was volgens zijn advocaat officieel nog maar vier dagen in dienst toen het drama met George Floyd gebeurde.

Lane had wel ervaring. Hij haalde in 2016 een bachelor in de criminologie aan de universiteit van Minnesota en werkte al als bewaker in een jeugdgevangenis en assistent-reclasseringsambtenaar. Eerder was hij aan de slag als barman, ober en bij doe-het-zelfzaak Home Depot. Hij was ook actief als vrijwilliger volgens zijn sollicitatiedossier. Zo zou hij bijles gegeven hebben aan jongeren uit Somalië en hen geholpen hebben met hun huiswerk.

Tou Thao (34) was de vierde (intussen ex-)agent en is net als Chauvin bekend van het filmpje over de arrestatie van Floyd. Hij stond toe te kijken hoe zijn collega’s de zwarte man op de grond hielden en wordt net als Kueng en Lane beschuldigd van medeplichtigheid aan doodslag en roekeloos gedrag met de dood tot gevolg. Hij was al bij de politie sinds 2012.

Tegen de man werden in zijn carrière al zes klachten ingediend. Eén daarvan staat nog open, de andere vijf werden geklasseerd. Thao werkte vroeger als beveiligingsagent, rekkenvuller bij een kruidenier en trainer bij McDonald’s. Hij volgde een opleiding om verder te kunnen opklimmen bij de politie, maar maakte die niet af.

Thao spreekt onder meer Mong, de taal van een gelijknamig volk dat in China, Vietnam en Laos leeft, maar ook een grote populatie heeft in Minnesota.

