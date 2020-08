Een vlucht naar nergens? Dat kan met het Hello Kitty-vliegtuig van het Taiwanese EVA Air ISA

04 augustus 2020

13u21

Bron: CNN 0 EVA Air, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in Taiwan, komt met een semi-reiservaring voor de Taiwanezen. De passagiers krijgen namelijk de kans een aantal uren rond te vliegen in een Hello Kitty-vliegtuig dat naar nergens leidt.

In juli konden Taiwanezen aan boord gaan van een stilstaand vliegtuig op de Taiwanese luchthaven Songshan. Luchtvaartmaatschappij EVA Air heeft daarop besloten zo'n “neplvlucht” wat op te waarderen door een échte vlucht aan te bieden dat naar nergens vliegt.

Sinds deze week biedt de maatschappij vliegtickets aan voor een zogenoemde “Vaderdagvlucht”. Vlucht BR5288 – in het Chinees klinkt dat als “BR ik hou van vader”- stijgt op vanaf de luchthaven van Taipei Taoyuan en zal vervolgens gedurende drie uur over de Riukiu-eilanden in Japan vliegen alvorens terug te keren naar dezelfde luchthaven. De speciale reis vindt plaats op 8 augustus, dan is het Vaderdag in Taiwan.

Nood om te reizen

“De nood om naar het buitenland te mogen wordt steeds groter bij de burgers van Taiwan. Om tegemoet te komen aan de wensen van de reizigers heeft EVA Air besloten om op 8 augustus, op Vaderdag, een alternatieve reiservaring te introduceren.” Dat wordt gemeld in een persbericht op de website van EVA Air.

“Als het weer goed is, zullen de passagiers verschillende Taiwanese bezienswaardigheden kunnen aanschouwen, waaronder Guishan Island en de prachtige kustlijn van Huadong, evenals andere nabijgelegen eilanden”, aldus de maatschappij.

Passagiers zullen aan boord gaan van de populaire Hello Kitty Dream-jet. Tijdens de vlucht worden allerlei souvenirs van Hello Kitty verkocht, kunnen passagiers rekenen op gratis wifi en worden er gerechten van een chef-kok met een Michelinster voorgeschoteld. Een ticket voor een plaats in de Economy Class kost omgerekend 150 euro. Voor een plaats in de Business Class betalen Taiwanezen zo'n 180 euro.

Covid-19

Het internationale toerisme ligt nog steeds stil in een groot deel van de wereld om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Ook Taiwan sloot in maart zijn grenzen af.

Buitenlanders mogen Taiwan nog steeds niet bezoeken, maar het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 24 juni aangekondigd dat het de regelgeving inzake de toegang tot het eiland geleidelijk zal aanpassen, om stilaan de economische activiteit te hervatten.