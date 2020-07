Een vijfde van gehospitaliseerde Duitse coronapatiënten overleden KVE

29 juli 2020

17u51

Bron: Belga 0 Een vijfde van de Duitse gehospitaliseerde Covid-19-patiënten is overleden aan de ziekte. Voor patiënten die beademd moesten worden is dat zelfs de helft (53 procent). Zo blijkt uit een studie van het wetenschappelijk instituut van de openbare verzekeraar AOK (Wido) en de Technische Universiteit van Berlijn, die woensdag is gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

De onderzoekers hebben de gegevens van zo'n 10.000 patiënten geanalyseerd die tussen 26 februari en 19 april in 920 Duitse ziekenhuizen werden opgenomen. Van de patiënten moest een 1.700-tal aan een beademingstoestel. Onder de patiënten die niet aan een beademingsapparaat werden geplaatst, lag het sterftecijfer met 16 procent beduidend lager.

Het sterftecijfer lag hoger bij mannen (25 procent) dan bij vrouwen (19 procent). Bijna 30 procent van de patiënten ouder dan 70 jaar heeft Covid-19 niet overleefd, en voor mensen ouder dan 80 jaar steeg dat zelfs naar 38 procent. Duitsland telt in totaal 9.128 sterfgevallen door toedoen van Covid-19. Gemiddeld verbleven patiënten 14 dagen in het ziekenhuis: 25 dagen voor degenen die aan een beademingstoestel moesten en 12 voor de anderen. Gemiddeld waren er ook 240 dagen beademingshulp nodig voor elke 100 patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis, klinkt het.

Dit zijn belangrijke gegevens om ons voor te bereiden op een tweede golf van de pandemie Reinhard Busse

"Dit zijn belangrijke gegevens om ons voor te bereiden op een tweede golf van de pandemie", zei Reinhard Busse, professor aan de Technische Universiteit.

Duitsland heeft intussen veel van de coronabeperkingen teruggeschroefd. Een stijging in de afgelopen dagen van het aantal nieuw gerapporteerde gevallen heeft echter tot bezorgdheid geleid. Woensdag heeft het overheidsinstituut Robert Koch 684 nieuwe infecties geregistreerd waardoor het totale aantal coronabesmettingen in het land nu 206.926 bedraagt.

