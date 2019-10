Eén verdachte van schietpartij in Kansas City waarbij vier mensen omkwamen gevat, andere dader nog steeds spoorloos IB ADN

07 oktober 2019

04u23

Bron: Belga, CBS News, ANP 0 De politie heeft vandaag een 23-jarige man opgepakt in verband met het bloedbad dat gisterenochtend werd aangericht in Kansas City. Daar werden in een bar negen mensen neergeschoten, van wie er vier dodelijk werden getroffen. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte, een 29-jarige man.

Het tweetal zou in de Tequilla KC Bar het vuur op feestgangers hebben geopend, nadat een van hen de bar was uitgezet omdat hij een glas in de richting van de portier had gegooid.

De twee mannen keerden volgens getuigen vervolgens via de achterdeur terug met wapens en begonnen meteen met schieten. Op dat moment waren er zo’n veertig mensen aanwezig in de bar. Bij de schietpartij kwamen vier mannen om het leven, vijf mensen raakten gewond. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis, hun toestand is stabiel.



Alle doden waren hispanics, mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond, maar de politie gaat niet uit van een racistisch motief, aangezien de schietpartij plaatsvond in een buurt waar voornamelijk hispanics wonen. De autoriteiten gaan er van uit dat het om een geïsoleerd incident gaat en is ter plaatse voor een sporenonderzoek.

De politie van Kansas City meldt dat de voortvluchtige verdachte “gewapend en gevaarlijk” is en dat mensen hem niet zelf moeten benaderen. Er is een foto van de voortvluchtige vrijgegeven. De gevatte jongeman kon gepakt worden in de gelijknamige aangrenzende zusterstad Kansas City in de belendende staat Missouri.

Update and Request for Information pic.twitter.com/hjYnYSUIiQ KCKPD(@ KCKPDChief) link