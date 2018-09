Eén van zijn slachtoffers herkende hem in Duits asielcentrum: Syriër bleek folteraar en moordenaar Karen Van Eyken

26 september 2018

15u24

Bron: Die Zeit, Die Welt, Focus 0 In Aleppo zaaide hij dood en vernieling als leider van een militie. Als vluchteling kwam hij naar Duitsland. Maar een van zijn slachtoffers herkende hem in een asielcentrum. Nu is hij in Düsseldorf veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De veroordeelde was in Aleppo actief als leider van een militie onder de vlag van het Vrije Syrische leger. Onder de strijdnaam Abu Dhib ('Vader van de wolf') voerde hij een waar schrikbewind. Mensen werden ontvoerd, gevangenen werden zwaar mishandeld en gefolterd. Soms deed hij dat "eigenhandig" en in andere gevallen gebeurde het "onder zijn verantwoordelijkheid".

Op een gegeven moment trok hij weg uit Syrië en vroeg asiel aan in Duitsland. In een opvangcentrum kreeg een van zijn slachtoffers de schok van zijn leven nadat hij de folteraar en moordenaar had herkend. De politiediensten lieten de Syriër maandenlang schaduwen vooraleer een speciale eenheid de oorlogsmisdadiger in april 2016 arresteerde.

Ein 43-jähriger Syrer ist in Düsseldorf als Kriegsverbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt worden. https://t.co/gysZsPWCA0 DW Deutsch(@ dw_deutsch) link

Rechtbankvoorzitter Frank Schreiber verklaarde dinsdag dat de man verantwoordelijk was voor oorlogsmisdaden zoals marteling en moord, evenals ontvoeringen. De 43-jarige Syriër werd dinsdag in Düsseldorf tot een levenslange celstraf veroordeeld.