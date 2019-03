Eén van rijkste Duitse families in verlegenheid gebracht door naziverleden FVI

24 maart 2019

16u37

Bron: Belga 7 De familie Reimann, met een geschat vermogen van zo'n 33 miljard dollar één van de rijkste families van Duitsland, is zondag in verlegenheid gebracht door haar naziverleden. Het boulevardblad Bild onthulde dat de familiepatriarch Albert Reimann een fervent supporter was van het naziregime, en zich bezondigde aan antisemitisme en aan dwangarbeid in zijn fabrieken.

De familie Reimann is eigenaar van de JAB Holding, die verschillende bekende merken in portefeuille heeft zoals Douwe Egberts, Calgon, Dr. Pepper, ... Het blad Bild deed nu een boekje open over de duistere geschiedenis van de familie. Albert Reimann senior en zijn zoon Albert junior zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun fabrieken in Ludwigshafen en in hun private villa's een beroep hebben gedaan op dwangarbeid. Daarbij werd ook geweld en misbruik niet geschuwd.

JAB Holding bevestigt de berichten en zegt dat het zelf drie jaar geleden een onderzoek is gestart naar het naziverleden van de stichters. "We zijn opgelucht dat het nu uitkomt", klinkt het zondag. Huidig topman Peter Harf van JAB Holding wijst erop dat Reimann senior en Reimann junior schuldig waren. "De twee zijn intussen overleden, maar eigenlijk hoorden ze thuis in de gevangenis." De topman zei ook nog dat toen hij de onderzoeksresultaten over het verleden onder ogen kreeg, "hij sprakeloos was". "We waren beschaamd en lijkbleek. Deze misdaden zijn wansmakelijk." Harf beklemtoonde dat de familie van plan is om 10 miljoen dollar te schenken aan een nog nader te bepalen organisatie.