Een van ontvoerders die Elizabeth Smart als kind 9 maanden vasthielden en elke dag misbruikten is vrij. En ze woont nu vlakbij basisschool

Bron: CBS News, Daily Mail

Een van de twee kidnappers die de Amerikaanse Elizabeth Smart (31) 16 jaar geleden ontvoerden en 9 maanden lang vasthielden en zwaar misbruikten, woont sinds haar vrijlating in september weer in de stad waar alles gebeurde. Op 300 meter van een basisschool.

Het nieuws werd bekendgemaakt door de Amerikaanse nieuwssite RadarOnline. Het is gisteren bevestigd door een bron binnen het gevangeniswezen in Utah.

Slaapkamer

Elizabeth Smart werd op 5 juni 2002 meegenomen uit het huis in Salt Lake City waar ze met haar familie woonde. Brian David Mitchell – die eerder klusjes had opgeknapt bij het gezin – drong haar slaapkamer binnen en ontvoerde haar onder bedreiging van een mes.





De zelfverklaarde profeet nam Elizabeth mee de bergen in. Eerder dit jaar vertelde ze in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS dat ze dacht dat hij haar zou verkrachten en vermoorden. En dat haar hoop even opflakkerde toen ze ontdekte dat hij een vrouw had. (lees hieronder verder)

“Maar vanaf het moment dat ik haar zag, werd die hoop meteen de grond in geboord”, zei ze over Wanda Barzee (nu 73). “Ze straalde iets uit. Iets donkers en slechts. En ik wist gewoon dat ze me niet zou helpen. Dat ze me niet zou beschermen.”

Ze bleek het aan het rechte eind te hebben. Negen maanden lang werd Elizabeth vastgehouden en elke dag verkracht, soms zelfs meerder keren per dag. Mitchell zei dat ze nu ook zijn vrouw was en consumeerde het ‘huwelijk’ al op de eerste dag. Barzee moedigde haar man alleen maar aan en was erbij toen het misbruik plaatsvond. “Ze wist wat er gebeurde. Ze was slecht en ziek.” (lees hieronder verder)

Begin 2003 werd Elizabeth bevrijd. Enkele mensen hadden haar samen met het koppel gezien en haar herkend van het opsporingsbericht dat over haar verspreid was. Mitchell kreeg op zijn proces twee keer levenslang voor ontvoering en verkrachting. Barzee pleitte schuldig en werd veroordeeld tot 15 jaar cel voor de ontvoering en het misbruik van Elizabeth en nog eens 15 jaar voor de poging tot ontvoering van een nichtje van Elizabeth.

Vervallen huis

In september kwam ze opeens vrij. Haar vrijlating stond nochtans ten vroegste voor 2024 gepland, maar daarbij bleek geen rekening gehouden te zijn met de zeven jaar dat ze in voorhechtenis had gezeten. Deze week werd duidelijk dat de vrouw intussen in een vervallen huis woont in het centrum van Salt Lake City, de plaats waar alles 16 jaar geleden gebeurde. Elizabeth zelf woont intussen even buiten de stad, in Park City, samen met haar Britse man Matthew Gilmour en drie kinderen: James (10), Chloe (2) en de pasgeboren Olivia. Maar haar ouders wonen er wel nog altijd. (lees hieronder verder)

So much to be thankful for!!!! #happythanksgivng 24.7k Likes, 275 Comments - Elizabeth Smart (@elizabeth_smart_official) on Instagram: "So much to be thankful for!!!! #happythanksgivng"

Meer nog, Barzee zou op 300 meter afstand wonen van een kleuter- en basisschool. Dat is opmerkelijk omdat de vrouw het verbod kreeg om nog in erkende kinderopvangcentra, kleuter-, basis- en secundaire scholen, publieke parken en speeltuinen te komen.

Eerder dit jaar liet Elizabeth optekenen dat ze vreest dat de vrouw nog altijd gevaarlijk is, op basis van bronnen met contacten in de gevangenis. Die vertelden haar dat Barzee in de cel nog altijd een ‘boek van de openbaring’ bij zich droeg dat haar man schreef. “Daarin staat dat hij mij moest ontvoeren en ook nog eens zes andere jonge meisjes. Ze heeft dat duidelijk niet losgelaten.”

Geen vertrouwen

Justitie verzekerde haar echter dat de vrouw goed in de gaten zou worden gehouden na haar vrijlating. Ze mag ook geen contact zoeken met Elizabeth of haar familie, iets waar Elizabeth geen vertrouwen in heeft. “Ik weet wie haar moet opvolgen en ik ben er zeker van dat hij dat zo goed mogelijk zal proberen te doen”, zegt ze. “Ik geloof in hem. Maar ik geloof niet in háár.”