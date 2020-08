Een van hoofdverdachten pleit schuldig voor onopzettelijke doodslag in zaak Essex TTR

28 augustus 2020

20u15

Bron: Belga 0 Een Noord-Ier die het vrachtwagentransport georganiseerd zou hebben waarbij 39 Vietnamese migranten het leven lieten in een koelwagen in Engeland afgelopen herfst, heeft schuldig gepleit voor doodslag.

De 40-jarige Ronan Hughes pleitte voor de rechtbank in Londen ook schuldig aan hulp bij illegale migratie.

De verdachte werd in april in Ierland opgepakt en in juni uitgeleverd aan Engeland. Er loopt tegen de man een Europees aanhoudingsbevel. Hij wordt aangeklaagd voor 39 feiten.

Op 23 oktober vorig jaar werden in de Engelse plaats Grays in een koelcontainer de lijken van 39 Vietnamezen aangetroffen. De container was na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet opgehaald.

Een andere Noord-Ier, de 23-jarige Eamonn Harrison, die de vrachtwagen naar Zeebrugge reed, verscheen vrijdag ook voor de rechter. Hij pleitte onschuldig aan doodslag en hulp bij illegale immigratie.

In het Verenigd Koninkrijk zijn in deze zaak verschillende mensen aangeklaagd, waaronder de chauffeur van de koelwagen, Maurice Robinson. Hij pleitte begin april schuldig aan onopzettelijke doodslag voor een Londense rechtbank.

In Frankrijk zijn dertien verdachten in verdenking gesteld, net als in België.