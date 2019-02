Eén van grootste serieverkrachters ter wereld: ‘Grote Boze Wolf’ krijgt 60 jaar cel voor misbruik van 276 jongens en meisjes Marcia Nieuwenhuis

14 februari 2019

13u21

Bron: AD.nl 0 Een Colombiaanse man is door een rechtbank veroordeeld tot zestig jaar celstraf voor het misbruiken van 276 jongens en meisjes. Onder de schuilnaam ‘Lobo Ferroz’, wat Spaans is voor het sprookjeskarakter de ‘Grote Boze Wolf’ uit Roodkapje, verkocht hij online ook foto's en video's van het misbruik.

De verwijzing naar het karakter uit het sprookje van de gebroeders Grimm weerspiegelt de verwrongen persoonlijkheid van wat mogelijk een van de ergste misdadigers van de Colombiaanse geschiedenis is. “En misschien wel van de wereld”, zo beschrijft het Colombiaanse Semana.

Juan Carlos Sánchez Latorre werd vorig jaar gearresteerd in buurland Venezuela, na vijf jaar voortvluchtig te zijn geweest. De Colombiaan bekende tijdens zijn proces schuld aan misbruik van 276 jongens en meisjes. Dat maakt hem een van de grootste serieverkrachters ter wereld.

Sánchez Latorre ontmoette zijn slachtoffers online en sprak met ze af in winkelcentra. Het jongste slachtoffer zou slechts 14 maanden oud zijn geweest. Anderen waren tussen de 8 en 14 jaar oud. Foto’s en video’s van het misbruik deelde hij online. De autoriteiten verdenken de pedofiel ervan dat hij ook andere misdaden in Venezuela heeft begaan. In 2005 zou een rechter hem hebben laten gaan en die straffeloosheid heeft volgens Semana “de eetlust van de Grote Boze Wolf ontketend”.

