Een van grootste Euromillions-winnaars ooit acht jaar na jackpot overleden: “Schotland heeft een echte vriend verloren” Sebastiaan Quekel Tommy Thijs

28 december 2019

11u43

Bron: AD.nl, BBC 0 Colin Weir, de man die in één klap wereldberoemd werd na het winnen van de toen nog grootste jackpot van Euromillions aller tijden, is gisteren op 71-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat hebben zijn advocaten vandaag bekendgemaakt. Weir en zijn (inmiddels ex-)vrouw Christine uit Schotland wonnen in 2011 met onwaarschijnlijk veel geluk het gigabedrag van 161 miljoen pond, omgerekend zo’n 185 miljoen euro. Een groot deel van het bedrag spendeerden ze aan goede doelen.

Met het winnen van de loterij stak de Schot qua rijkdom onder anderen Tom Jones en zelfs David Bowie voorbij op de lijst van rijkste personen op aarde. Hij werd zelfs in één klap dubbel zo rijk als streekgenoot Sean Connery. Weir bleef lange tijd de grootste Britse Euromillions-winnaar, pas dit jaar won een andere, tot nu toe onbekende, Brit de superjackpot van 190 miljoen euro (170 miljoen pond).

Voetbalclub

Weir, die onlangs na 38 jaar huwelijk scheidde van zijn vrouw, trad sinds 2011 veelvuldig in de openbaarheid. Hij spendeerde zijn geld geregeld aan goede doelen en werd vorige maand zelfs nog de eigenaar van Partick Thistle, een Schotse voetbalclub waar Weir al van kinds af aan fan van was.



Voor een miljoenenbedrag kreeg Weir een meerderheidsbelang van 55 procent in de club. Hij was echter niet van plan om zich zich bezig te houden met het bestuur of het transferbeleid van de club, uitkomend in de tweede klasse van de Scottish Championship. Thistle For Ever, een gloednieuwe, onofficiële fanclub, kreeg het meerderheidsbelang in plaats daarvan gratis in handen van de multimiljonair. Eerder investeerde de Schot bijna tien miljoen euro in de club, waaronder drie miljoen voor een nieuw trainingscomplex.

“Ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die eraan heeft bijgedragen om dit voor Thistle voor elkaar te krijgen. Ik zal er voor zorgen dat het gestelde vertrouwen niet wordt geschaad. Thistle for Ever heeft met het idee bezorgd om het beheer van de club in de handen van de fans te leggen. Deze droom is nu realiteit geworden. Het is sneller gegaan dan iedereen vooraf had gedacht”, liet Weir eind november weten.

We were very sad to hear that Colin Weir passed away yesterday. Earlier this year, Colin made a very generous donation to our work, our biggest received to date.



Everyone associated with AotB, from Glasgow to Kalingalinga, would like to pass on their love to Colin’s family. Africa on the Ball(@ AfricaOnTheBall) link

Verdriet

Door zijn liefdadigheid en sympathieke uitstraling groeide Weir uit tot een van de meest geliefde inwoners van Schotland. Ook was hij een hevig voorstander van onafhankelijkheid van de regio. Zo gaf hij in 2014 een miljoen pond aan de campagne voor onafhankelijkheid in aanloop naar het referendum. Nicola Sturgeon, de eerste minister van Schotland en politiek leider van de Scottish National Party (SNP), reageert verdrietig op het nieuws van zijn overlijden.

“De vastberadenheid en vrijgevigheid van Colin voor de oorzaak van de Schotse onafhankelijkheid kan niet genoeg worden benadrukt en werd enorm gewaardeerd”, laat ze weten. “De SNP en de onafhankelijkheidsbeweging hebben vandaag een echte vriend verloren en we zullen hem heel erg missen.”

Incredibly sad to hear of Colin’s death. His commitment to Scottish independence was lifelong and with his passing @theSNP⁩ has lost a true friend. My thoughts are with Colin’s family and friends at this time. https://t.co/G6CruiYE6U Nicola Sturgeon(@ NicolaSturgeon) link

Respect

Het is niet duidelijk waaraan Weir precies is overleden. Zijn advocaten houden het op een kort ziekbed. “Onze gedachten en ons medeleven zijn bij Colin’s familie en vrienden, van wie ik hoop dat de privacy in deze moeilijke tijd wordt gerespecteerd.”

“Er zal geen verder commentaar worden gegeven. Wel willen we de medewerkers van het Universitair Ziekenhuis oprecht bedanken voor hun zorg en medeleven.”

It is with deep sadness that we confirm that lifelong Jags fan Colin Weir passed away earlier today.



On behalf of everyone at Partick Thistle, our love, thoughts and prayers are with the family and close friends of Colin at this most difficult time. Partick Thistle FC(@ PartickThistle) link

Gevlucht

Na het winnen van Euromillions, een loterij die in 2004 in het leven werd geroepen als joint venture tussen de loterijen van negen Europese landen, moest Weir samen met zijn echtgenote en kinderen vluchten naar Spanje. De brievenbus van het Schotse gezin stroomde over van brieven van bedelaars die hoopten een graantje mee te pikken.

Buurman David Simpson begreep destijds niet dat de Weirs alles aan de grote klok hebben gehangen. “Ze kunnen hier niet meer rustig wonen. Zij zullen tot hun dood lastig worden gevallen.“ Ook in Spanje werd hun nieuwe onderkomen onafgebroken door politie in de gaten gehouden.

Na enige tijd konden de Schotten weer terug naar het dorpje Largs, maar uit respect voor de buren zijn ze wel ergens anders gaan wonen.

Uit elkaar

Eerder dit jaar maakten Colin en Christine bekend na 38 jaar huwelijk uit elkaar te gaan. De twee leefden al langere tijd niet meer samen en zouden in de loop der jaren uit elkaar zijn gegroeid.

“Ze verzoeken vriendelijk of de privacy van het gezin kan worden gerespecteerd. Er zal inhoudelijk geen reactie meer hierop komen”, liet de familie toen weten.