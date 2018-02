Een van grootste Amerikaanse retailers stopt met verkoop semi-automatische aanvalswapens TT

28 februari 2018

17u09

Dick's Sporting Goods, een van de grootste Amerikaanse verkopers van sportartikelen, stopt met onmiddellijke ingang met de verkoop van semi-automatische aanvalswapens. De overheid kan volgens de keten niet voldoende garanties bieden om te verhinderen dat de wapens in verkeerde handen zouden vallen, nu is gebleken dat de schutter van de Parkland-schietpartij er wapens had gekocht.

Nikolas Cruz had in november 2017 wapens gekocht in een winkel van Dick's Sporting Goods. Het bedrijf benadrukt wel dat het het wapen waarmee Cruz twee weken geleden 17 mensen doodschoot in een middelbare school in Parkland, Florida, daar niet bij was.

"Maar het had wel gekund. We hebben alles gedaan volgens het boekje. We deden alles wat de wet ons vraagt, en toch kon hij een wapen kopen. We zijn diep geschokt en triest door de tragische gebeurtenissen in Parkland", aldus CEO Edward Stack. "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Maar dat alleen zou niet volstaan. Wij hebben jullie boodschap begrepen", aldus Stack aan de protesterende scholieren in heel de Verenigde Staten. "Het land heeft jullie boodschap begrepen. Het is tijd om te handelen. We halen dit soort wapens voorgoed uit onze rekken."

Ook laders met een grote capaciteit zullen niet meer verkocht worden, net als alle wapens aan klanten jonger dan 21 jaar. Dick's Sporting Goods is een van de grootste wapenverkopers van de VS.

Eerder beslisten heel wat grote Amerikaanse bedrijven, zoals Delta Airlines en autoverhuurbedrijf Hertz, hun banden met de wapenlobby NRA door te knippen. De Marjory Stoneman Douglas-school in Parkland opent vandaag, twee weken na het drama, opnieuw de deuren.