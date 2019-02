Een van de vijf daders van “wreedste, meest duivelse moord ooit in Australië” overleden Joeri Vlemings

22 februari 2019

22u37

Bron: news.com.au 0 Vijf nobody’s, kleine criminelen uit de buitenwijken van Sydney waren ze. Tot ze op 2 februari 1986 de meest gehate mannen van heel Australië werden. Met z’n vijven hadden ze Anita Cobby gemarteld en gedood. “De wreedste en meest duivelse moord die deze staat ooit heeft gekend”, klonk het destijds. Australië was in shock. Een van de daders, Michael, is nu overleden.

De natie walgde van drie broers, Michael (33), Gary (28) en Leslie (23) Murphy, van John Travers (18) en van Michael Murdoch (18). Ze hadden de 26-jarige verpleegster Anita Cobby zwaar toegetakeld in een wei, waar haar naakte lijk werd gevonden. “Anita Lorraine Cobby onderging twee uur lang onophoudelijke vernederingen, wreedheid en ongebreidelde lust”, zei de aanklager in 1987. De vijf daders hadden haar ontvoerd en verkracht. “Daarna werd ze koelbloedig vermoord.” De daders werden omschreven als “laffe lafaards”. Het was John Travers die Cobby op het einde van de folteringen de keel oversneed en haar bijna onthoofdde.

De gebroeders Murphy - van wie Gary in zijn broek had geplast bij de arrestatie - en Michael Murdoch probeerden op het proces alle schuld in de schoenen van Travers te schuiven. John Travers was een psychopaat die er naar verluidt prat op ging seks te hebben gehad met een geit alvorens het beest de keel over te snijden. Hij pleitte schuldig, om een proces te vermijden.

Leverkanker

De zaak komt Down Under weer in de pers omdat Michael Murphy, de oudste van de moordenaars, is op 66-jarige leeftijd overleden aan leverkanker in de gevangenis van Long Bay. Hij wou een levenslange celstraf ontlopen door Travers voor de moord te laten opdraaien. Hij beweerde dat hij Travers wou tegenhouden om Cobby te vermoorden. Zonder succes. “We dropen met z’n vieren af en hij kwam helemaal onder het bloed bij de auto aan”, verklaarde Michael Murphy. “Hij zei: ‘Ik heb haar de keel overgesneden’”. De oudste Murphy - geen onbekende van de politie, in 1978 wou hij ontsnappen uit de gevangenis - kreeg levenslang.

De drie broers waren klein van gestalte. De kleinste, Leslie, was amper 1m55 groot en was een onderhoudswerker. Zijn twee broers waren werkloos. Gary was slechthorend en was een veroordeelde autodief. Michael en Gary kenden John Travers van het samen drinken en cannabis roken in hotels in Doonside, op 40 km van Sydney. Michael keek op naar Travers, al op jonge leeftijd een alcoholicus. Travers werd van school gestuurd en kwam in de jeugdgevangenis terecht. Hij had een traan onder zijn linkeroog als tattoo.

Hun slachtoffer was Anita Cobby, een verpleegster die in het nieuws kwam als winnares van de Miss Western Suburbs-verkiezing in 1979. Ze was net gescheiden van haar man toen de vijf criminelen haar ontvoerden. Op 2 februari zat haar shift er in het Sydney Hospital om 15 uur op. Ze had met vrienden afgesproken om te gaan eten. Ze nam de trein en zou dan haar vader bellen om haar te komen ophalen. Maar de telefoon deed het niet en er waren geen taxi’s. Anita besloot om 22 uur dan maar om naar huis te wandelen.

Travers was met een witte gestolen wagen aan het rondrijden, samen met de Murdphy’s en zijn maat Murdoch. Hij zag Anita Cobby en zei dat hij “haar wilde hebben”. Twee van de inzittenden grepen haar en namen haar mee. Een jongen in de straat hoorde geschreeuw en zag hoe iemand ontvoerd werd. De politie werd gebeld en een buurman ging op zoek naar de witte auto, maar de vijf mannen hadden zich met hun slachtoffer verborgen in het gras. In de auto hadden ze haar neus en kaaksbeenderen gebroken. Ze ranselden haar af, verkrachtten haar en verplichtten haar tot orale seks. Twee uur lang moest Anita Cobby die martelingen herhaaldelijk ondergaan.

Omdat hij bang was dat Cobby hun namen kende en hun gezichten zou herkennen, besloot Travers haar te vermoorden, zo bekende hij later. Hij beweerde dat de vier anderen hem ook daartoe aanspoorden. Twee dagen later vond een boer dat zijn koeien zich vreemd gedroegen. Uiteindelijk trof de man het lijk van de bijna onthoofde Anita Cobby aan. Ze kon worden geïdentificeerd aan de hand van haar ‘Russische’ trouwring.

Natte jeansbroek

De wreedheden die het slachtoffer aangedaan werden, raakten bekend en de hele Australische natie was geschokt. Op 21 februari werden Travers en Murdoch aangehouden. Ook Les Murphy, die in het huis van Travers was, werd opgepakt. Op 24 februari werden ze alle drie aangeklaagd voor de moord op Cobby. De politie was dan nog op zoek naar Gary en Michael Murphy. Ook zij konden ingerekend worden. De pers publiceerde de foto van de natte jeansbroek van Gary Murphy tijdens zijn arrestatie.

De vijf kregen op 10 juni 1987 levenslang voor de verkrachting en de moord op Anita Cobby. De vier die nog leven, zitten in streng beveiligde gevangenissen in de staat New South Wales.