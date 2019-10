Eén van de meest gezochte vrouwen opgepakt in Duitsland BJM

22 oktober 2019

17u24 0 De politie heeft vanochtend één van de meest gezochte vrouwelijke criminelen opgepakt in het Duitse Wuppertal. Een inwoner herkende de Poolse moordenares Dorota Kazmierska (44) van op de website die de Europese politiedienst Europol pas vorige week vrijdag lanceerde.

Dorota Kazmierska werd al jaren gezocht voor moord op haar man. Ze schoot hem in de nacht van 29 op 30 januari 2008 in het hoofd met een halfautomatisch pistool. De Poolse werd in haar vaderland veroordeeld tot 25 jaar cel, maar verdween toen ze één dag de gevangenis mocht verlaten. Op de lijst met meest gezochte vrouwelijke criminelen staat met Hilde Van Acker (56) ook één Belgische. De vrouw uit Sint-Niklaas moet nog een levenslange celstraf uitzitten voor haar betrokkenheid bij de moord op een Britse zakenman, in een bosje in De Haan. Naar haar ontbreekt voorlopig elk spoor. “Maar de campagne werkt duidelijk”, zegt Tine Hollevoet van Europol. “Op normale dagen bekijken gemiddeld 1.000 mensen de lijst met gezochte gangsters, moordenaars en fraudeurs. De campagne ‘crime has no gender’ trok sinds vrijdag al 300.000 unieke bezoekers.”