Een van de meest gezochte Europese voortvluchtigen aangehouden in Spanje ADN

29 oktober 2019

15u57

Bron: Belga 0 De Spaanse politie heeft de meest gezochte voortvluchtige van Luxemburg aangehouden. De man stond op de lijst van Most Wanted-criminelen van Europol, voor een poging tot gewelddadige overval met explosieven in april 2013.

Met behulp van de Belgische en Luxemburgse autoriteiten heeft de Spaanse nationale politie de voortvluchtige uit Luxemburg kunnen arresteren in het Spaanse Marbella, aan de Middellandse Zee. Dat kondigt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken vandaag aan in een persbericht.

De arrestant nam tijdens de nacht van 2 op 3 april 2013 deel aan een poging tot overval in groep op een beveiligingsbedrijf in de hoofdstad van het Groothertogdom. Vijf à zeven mannen gebruikten toen "explosieven om de deuren te openen en bestookten de controlestations met een automatisch vuurwapen”. Ze zouden er niet in geslaagd zijn aan de bunker waar het geld zich bevond te geraken. Toen de Luxemburgse politie hen vervolgens op de hielen zat aan de grens met België, openden de overvallers het vuur.

Zondagochtend heeft de Spaanse politie een van de criminelen kunnen arresteren in een club in de jachthaven van Puerto Banús, nadat ze zaterdag tips van Belgische en Luxemburgse autoriteiten kreeg dat de man gezien was aan de kust. Luxemburg vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit tegen de voortvluchtige voor "poging tot moord, illegale handel in wapens, munitie en explosieven, gewapende en gewelddadige diefstal en lidmaatschap van een criminele organisatie". Het Luxemburgse gerecht vordert een celstraf van 22 jaar tegen hem.

🚩🎥 DETENIDO, en menos de 24 h, el #fugitivo más buscado de Luxemburgo. Gracias a la cooperación policial internacional se ha podido dar con su paradero en #Marbella. El prófugo era además uno de los más buscados por Europol tras participar en un espectacular intento de atraco. pic.twitter.com/6TBTvvPFA0 Policía Nacional(@ policia) link