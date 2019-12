Eén van de meest gezochte Britse criminelen opgepakt tijdens kerstdiner in Den Haag Caspar Naber HAA

26 december 2019

20u54

Bron: ANP, AD.nl, BBC 0 In een restaurant in Den Haag is de vermoedelijke leider opgepakt van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met wapensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk. De 28-jarige Daniel Burdett uit Liverpool - een van de meest gezochte Britse criminelen - werd al vijf jaar gezocht. Het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA) spreekt van een “fantastisch resultaat”.

Burdet werd gisteren gearresteerd terwijl hij een kerstmaal zat te eten. In welk restaurant in Den Haag dat gebeurde, vermeldt het NCA niet in zijn persbericht. Wél dat het ging om een gecoördineerde actie van de Nederlandse politie en haar collega’s van Merseyside (Liverpool).

De aanhouding gebeurde op basis van een Europees arrestatiebevel. Dat werd uitgevaardigd in een onderzoek naar het smokkelen van vuurwapens en munitie vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zouden vrachtwagenchauffeurs worden omgekocht om de smokkelwaar te vervoeren.



Burdett, die ook werd gezocht voor het smokkelen van drugs waaronder cocaïne, heroïne en amfetamine, zal na zijn uitlevering worden geconfronteerd met tien beschuldigingen van samenzwering met het oog op de illegale import van vuurwapens en drugssmokkel, meldt de BBC.

In het onderzoek werd acht jaar geleden een eerste verdachte aangehouden. Hij zit nog steeds in voorlopige hechtenis in afwachting van verder onderzoek. Een tweede verdachte wacht op zijn proces.

NCA-chef Mark Spoors reageert verheugd op de arrestatie, en waarschuwt andere voortvluchtige Britse criminelen. “Burdett dacht dat hij de wet kon ontwijken, maar zijn arrestatie laat zien dat we je altijd zullen vinden, waar je ook bent. Zelfs op eerste kerstdag.”