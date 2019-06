Een van de grootste cokelabs in Nederland ontdekt dankzij omgevallen boom FVI - MVDB

06 juni 2019

16u16

Bron: ANP - PZC 1 UPDATE De zware storm in Nederland heeft donderdag geleid tot de toevallige ontdekking van een gigantisch cocaïnelaboratorium in Oud-Vossemeer (provincie Zeeland). Bij het opruimen van een omgevallen boom in de buurt van een boerenschuur aan de Molenweg werd een verdachte lucht geroken en werden enkele verdachte mannen gezien. Volgens de politie gaat het om één van de grootste ooit in Nederland.

Gewaarschuwde agenten troffen vervolgens het lab voor synthetische drugs in de schuur aan. Het gaat om een grote, professionele cocaïnewasserij, waar de hele productie plaatsvond voor het maken van cocaïne. Op een door de politie verspreide foto zijn het cokelab en vaten met chemicalieën te zien.

De schuur staat bij een boerderij. Volgens de politie wordt uitgezocht of de boerderij wordt bewoond en of de eigenaar wist wat zich er afspeelde. Rechercheurs en het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) doen nader onderzoek in het lab. Er is nog niemand opgepakt.

De eigenaar, die het erf sinds een paar weken verhuurde, is zich rot geschrokken, schrijven onze collega’s van de Provenciale Zeeuwse Courant (PZC). Hij gebruikte het boerenerf tot eind 2017 zelf, vertelt hij. “Het heeft daarna een poos leeg gestaan. Vijf weken geleden heb ik het verhuurd aan een man uit het dorp Sint-Philipsland (provincie Zeeland). Die zei dat hij in scheiding lag en tijdelijk woonruimte nodig had. Ik ben toen nog in de schuur geweest. Die was leeg. Ik ben me rot geschrokken. Ik heb hier absoluut niks mee te maken.”

Zeer professioneel

In die vijf weken is de loods omgetoverd tot een ‘zeer professioneel cokelab’, zegt politiewoordvoerder Alwin Don. “Het bestaat uit twee compartimenten: een wasserij en een inpakgedeelte.” In de schuur, die 15 bij 45 meter groot is, staan tientallen jerrycans en vaten, en verder machines en veel gereedschap. Er staan ook twee - onopgemaakte - stapelbedden, waarop persoonlijke bezittingen en kleding liggen. Er is nog niemand opgepakt.

De politie werd getipt door mensen die in de buurt van de schuur een omgevallen boom gingen opruimen. Zij vonden dat in de omgeving een vreemde lucht hing en zagen ‘verdachte mannen’ rondlopen. Agenten vonden vervolgens het drugslab.



Volgens de politie gaat zowel het onderzoek als het opruimen van de loods dagen duren. De speurders spreken van een van de grootste cokelabs die ooit in Nederland is blootgelegd.

