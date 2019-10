Een van de ergste pedo's van Groot-Brittannië vermoord in zijn cel AW

14 oktober 2019

13u20

Bron: AD.nl 80 Een Brit die in 2016 tientallen keren levenslang kreeg voor seksueel misbruik van bijna 200 kinderen in Azië, is dood aangetroffen in zijn cel in York. Richard Huckle (33) werd volgens Britse media doodgestoken.

Dat zou gisteravond zijn gebeurd met een geïmproviseerd mes. Huckle, afkomstig uit Ashford in het graafschap Kent, werd in 2016 veroordeeld tot maar liefst 22 keer levenslang. Dat gebeurde nadat hij 71 beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen tussen de zes maanden en 12 jaar had toegegeven. Hij pleegde de feiten tussen 2006 en 2014 in Azië, meer bepaald Maleisië.

Huckle bezocht het land voor het eerst tijdens een tussenjaar na zijn middelbare schoolexamen. De toen 18-jarige Brit vergreep zich in die tijd al aan kinderen. Daarmee ging hij door tijdens zijn vrijwilligerswerk in het land. Hij kreeg toegang tot zijn slachtoffers door zich voor te doen als missionaris.

Dagboek

In zijn computer vond de politie ruim 20.000 versleutelde foto’s en video's van zijn vergrijpen. Er zat ook een online handboek tussen van zestig pagina’s, genaamd Pedophiles And Poverty: Child Lover Guide (Pedofielen en Armoede: gids voor kinderliefhebbers). Het boek was bedoeld als gids voor mensen die kwetsbare kinderen uit arme buurten in Azië willen misbruiken. Huckle had ook een soort dagboek waarin hij het misbruik van 191 kinderen beschreef en zichzelf punten gaf, afhankelijk van de perversiteit van het misbruik.