Eén van de duurste villa's ter wereld verkocht voor 200 miljoen euro

02 augustus 2019

18u04 0 Een villa aan de Côte d’Azur, ooit nog eigendom van koning Leopold II, is van de hand gedaan voor de exuberante prijs van 200 miljoen euro . Verkoper is de groep achter Campari, maar naar de nieuwe eigenaar is het gokken.

Het was een anonieme koper die de waanzinnige aankoopsom voor de ‘Villa Des Cèdres’ op tafel legde, zo deelde de Campari Group zelf mee in een persbericht. De Italiaanse producent van alcoholische dranken als Campari en Apérol verkreeg de villa in het Zuid-Franse Saint-Jean-Cap Ferrat in een overname van de groep achter Grand Marnier, een deal die in 2016 gesloten werd. Zoals de overeenkomst voorschreef, werd de villa meteen te koop gezet. Momenteel woont nog één lid van de familie Marnier-Lopostolle in het landgoed, maar zodra de verkoop eind oktober van dit jaar rond is, moet die vertrekken. Daarna is de villa volgens de aankondiging bestemd voor privégebruik van de nieuwe koper.

