Eén van de drie agenten betrokken bij de dood van Breonna Taylor ontslagen HLA

19 juni 2020

19u45

Bron: ANP, NBC 0 Een witte Amerikaanse agent uit Louisville (Kentucky) wordt ontslagen na de dood van een zwarte vrouw door politiekogels. Betogers eisen al maanden het vertrek van hem en twee collega's, en roepen de autoriteiten op om het trio te vervolgen.

De bekendmaking van het ontslag komt op de dag dat in de Verenigde Staten wordt stilgestaan bij het einde van de slavernij. De dag krijgt dit jaar een speciale betekenis door de groeiende onvrede over politiegeweld en racisme en de ‘Black Lives Matter’-protesten.

De ontslagen agent is Brett Hankison, een van de drie agenten die wapens afvuurden in het appartement van Breonna Taylor. De agenten vielen in de nacht van 13 maart binnen in het appartement van Taylor en haar vriend Kenneth Walker. Walker dacht dat de agenten, die zich niet bekend hadden gemaakt, inbrekers waren, en vuurde zijn wapen op hen af. De politieagenten reageerden door op hun beurt ook het vuur te openen op het koppel in bed. De ongewapende Taylor werd acht keer geraakt en kwam om het leven.



Hankinson heeft minstens 14 ernstige fouten gemaakt, waaronder het “moedwillig en blindelings” afvuren van tien schoten in de woning van Taylor en zich ook “extreem onverschillig opgesteld tegenover een mensenleven”. Ook de rol van de andere agenten wordt onderzocht, zij werden voorlopig geschorst.

