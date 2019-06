Een van de beschadigde olietankers in Golf van Oman is onderweg naar haven

14 juni 2019

11u54

Bron: Belga, ANP 20 Oman Een van de twee beschadigde tankschepen in de Golf van Oman wordt door sleepboten richting de haven van Kalba in de Verenigde Arabische Emiraten gebracht. Het gaat om de Kokuka Courageous. De rederij heeft laten weten dat het schip “veilig” onderweg is.

Eerder verklaarde een Amerikaanse functionaris dat het Iraanse leger met snelle boten probeerde te verhinderen dat sleepboten het andere beschadigde tankschip op sleeptouw namen. Het is onduidelijk of dat klopt.

De Verenigde Staten hadden Iran ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de aanvallen tegen twee olietankers in de Golf van Oman. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wees die beschuldigingen af als "ongefundeerd".

De Iraanse president Hassan Rohani verklaarde dat “de Verenigde Staten een ernstige bedreiging vormen voor de stabiliteit in de regio en de wereld.” “De voorbije twee jaar heeft de Amerikaanse regering zich agressief opgesteld. Ze treedt alle internationale regels met de voeten”, liet de Iraanse president optekenen tijdens een vergadering van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie in Bisjkek (Kirgizië).

Deze laatste aanvallen bouwen voort op een patroon van destabiliserend gedrag en houden een ernstig gevaar in voor de regio Jeremy Hunt

“Bijna zeker”

Later op de dag zei ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, dat het “bijna zeker” is dat de Iraanse Revolutionaire Garde achter de aanvallen zit. “Het is niet aannemelijk dat eender welke andere staat of niet-statelijke actor verantwoordelijk was”, klinkt het. In zijn mededeling veroordeelt Hunt de aanvallen. “Onze eigen beoordeling resulteert erin dat we concluderen dat de verantwoordelijkheid voor de aanvallen bijna zeker bij Iran ligt”, zegt hij. “Deze laatste aanvallen bouwen voort op een patroon van destabiliserend gedrag en houden een ernstig gevaar in voor de regio.” Zo zijn de Britten ook “overtuigd” dat Iran ook achter de aanval van 12 mei op vier olietankers bij Fujairah, in de Verenigde Arabische Emiraten, ligt.

De buitenlandminister benadrukt dat Iran “internationale normen heeft geschonden” door civiele schepen te viseren. “We roepen Iran op om dringend te stoppen met alle vormen van destabiliserend gedrag.”

Dialoog

De regio ziet sinds ruim een maand de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran toenemen. China roept vandaag op tot dialoog. "We hopen dat alle betrokken partijen hun geschillen kunnen bijleggen via dialoog en overleg", klinkt het. "Dat is in het belang van de landen in de regio en in het belang van de internationale gemeenschap." De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Iraanse ambtgenoot Rohani ondertussen ontmoet in Bisjkek.

“Erg ongerust”

De Noorse minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Soreide verklaarde dat het te vroeg is voor een beschuldigend vingertje. “We kunnen nu nog niet zeggen wie verantwoordelijk is, maar ik ben erg ongerust over de situatie in het gebied", zei ze aan de Noorse openbare omroep NRK. Volgens de Noorse minister is er "erg weinig nodig om de situatie te doen escaleren".

Een van de olietankers die gisteren aangevallen werden, was een Noors schip (de Front Altair; nvdr). Volgens Soreide heeft het Noorse maritieme agentschap de Noorse schepen in de regio opgeroepen om de veiligheidsmaatregelen op te trekken.

“Niet te haastig reageren”

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu waarschuwde voor onbezonnen reacties. “De gebeurtenissen zijn echt zorgwekkend, maar er mag niet te haastig gereageerd worden”, zei hij op CNN Turk. “De feiten moeten eerst ernstig onderzocht worden. Het heeft een zin om zo snel één enkel land verantwoordelijk te houden. Op een paar uur tijd kunnen niet alle bewijzen gevonden zijn. Zo nemen de spanningen in de regio alleen maar toe.”

Ook de Europese Commissie roept op tot terughoudendheid. “De regio heeft geen verdere escalatie en destabilisering nodig”, aldus een woordvoerster.

Rusland sluit zich daarbij aan en roept op tot terughoudendheid. “Wij veroordelen deze aanvallen ten strengste, wie er ook verantwoordelijk is. Maar we moeten opletten voor te snelle conclusies”, zo heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. “Het is onaanvaardbaar om iemand te beschuldigen voor er een internationaal gedetailleerd en onafhankelijk onderzoek gevoerd is.”

Onafhankelijk onderzoek

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek te voeren naar de aanval van donderdag op de tankschepen in de Golf van Oman. “Het is belangrijk om de waarheid te achterhalen. En het is belangrijk de verantwoordelijkheden bloot te leggen. Dat kan alleen maar als er een onafhankelijk orgaan onderzoek doet”, zo klonk het. “Alleen de veiligheidsraad van de VN heeft de autoriteit om een dergelijk onderzoek op te starten”, zo zei Guterres na een onderhoud met het hoofd van de Arabische Liga, Ahmed Abul Gheit in New York.