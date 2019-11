Een vakantiehuis in Italië voor 1 euro? Deze mensen gingen ervoor KVE

14 november 2019

12u34

Bron: CNN, 7s7 0 Wie een koopje wil doen in de vastgoedsector, moet daarvoor tegenwoordig in Italië zijn. (Vakantie)huizen voor een symbolische prijs van 1 euro zijn er al lang geen uitzondering meer. Het is dé manier voor lokale overheden om een dorpje opnieuw te laten bruisen. Maar is het echt een goede deal of toch te mooi om waar te zijn? CNN sprak met een aantal buitenlandse kopers. Ook een Belgische zakenman doet zijn verhaal.

De leegloop uit de plattelandsdorpen in Italië gaat aan een schrikbarende tempo voort en de burgemeesters willen die trend liefst zo snel mogelijk keren. Om nieuwe inwoners te lokken, halen ze alles uit de kast. Huizen gaan in de uitverkoop aan spotprijzen en soms krijgen geïnteresseerde kopers er nog geld bovenop. Het bedrag van een euro is vaak symbolisch om de koop te bezegelen.

Het zijn promo’s om bij weg te dromen. En dat hebben vele mensen dan ook gedaan. Vele dorpjes werden overspoeld met aanvragen. De telefoon rinkelde onophoudelijk. Websites kraakten onder zo veel belangstelling. Maar wie heeft er daadwerkelijk gekocht? En wat is er vervolgens gebeurd? Speelde de Italiaanse bureaucratie hen parten?

CNN sprak met een aantal pioniers die de daad bij het woord voegden en hun buitenlandse droom hebben nagejaagd. Ze gingen voor hun plekje onder de zon en blikken bijna allemaal tevreden terug.

Zo ook de Belg Patrick Janssen uit Brussel. Hij bezocht meerdere huizen die slechts een euro kostten in het Siciliaanse dorpje Mussomeli, maar uiteindelijk opteerde hij toch voor een duurdere woning. “Men heeft ons ongeveer 25 ‘1 euro-woningen’ laten zien. De meeste huizen hadden een grondige renovatie nodig. Finaal hebben we gekozen voor een woning met drie kamers die 10.000 euro kostte”, legt Janssen uit. “En daarnaast heb ik geïnvesteerd in de renovatie van het gebouw.”

Duurzame investering

Volgens hem is het aanbod van 1 euro zeer aanlokkelijk, maar wilde hij eerder een duurzame investering doen voor zijn vijf kinderen. “Zo zullen mijn kinderen later beschikken over een woning in perfecte staat. Ze kunnen hier naartoe komen met hun vrienden.” Hij beschouwt het ook als zijn toekomstig plekje onder de zon voor na zijn pensioen.

Hier is het leven veel eenvoudiger, de natuurlijke omgeving doet wonderen Patrick Janssen

“Sicilië ligt als het ware om de hoek. Na twee uur vliegen sta je al op het eiland en kan je aan het jachtige leven in België ontsnappen”, argumenteert hij. “Dat is echt een groot voordeel.” Janssen vindt dat de mensen in België altijd zo gespannen zijn. “Hier is het leven veel eenvoudiger, de natuurlijke omgeving doet wonderen. Deze plek is ideaal om te herbronnen. Hier kan je je batterijen opladen. Dit deel van Sicilië is nog ruig en ongeschonden. Het is de geschikte uitvalsbasis om de rest van het eiland te verkennen.

Bovendien liepen zowel de aankoop als de renovatie van de vakantiewoning opvallend vlot. “Het heeft me verbaasd dat de aankoop en renovatie van een huis veel makkelijker gaat dan in België”, concludeert de Brusselaar.

Morgane kocht een huis voor 1 euro

Morgane uit het Franse Nantes is de 27-jarige buurvrouw van Patrick Janssen. Ze heeft het huis gekocht samen met haar echtgenoot. De renovatie van hun woonst is bijna voltooid. Al het werk deden ze grotendeels zelf. “Het panoramisch terras is echt geweldig”, zegt Morgane trots. Zij gebruiken de woning voornamelijk als vakantiehuis. Zij brengen hier de kerstperiode door met hun kinderen alsook de grote vakantie in de zomer. “De omgeving is zo charmant en de lokale bewoners zijn erg hartelijk.” Volgens de Française zit er geen enkel addertje onder het gras. “Het is zelfs nog allemaal veel beter verlopen dan verhoopt.”

Meredith: “Het is zo veel beter dan ik had gedacht”

Meredith Tabbone uit Chicago heeft een huis gekocht in een ander Siciliaans dorpje: Sambuca. Gezien de vraag veel groter was dan het aanbod, verkocht de burgemeester de woningen aan de meest biedende. Meredith kocht een huis zonder zelfs het dorp nog maar bezocht te hebben. Haar voorouders zijn namelijk van daar afkomstig. Sinds lang wilde ze de regio eens bezoeken. Ze betaalde 5.555 euro voor de woning met huisnummer 5. Het gebouw heeft geen watervoorzieningen noch elektriciteit. Toch vindt ze de woning nog veel beter dan ze had gedacht. “Het is alsof ik van een wit blad papier vertrek om het huis opnieuw leven in te blazen. Ook op administratief vlak was het een makkelijk proces. “Je kan quasi alles online regelen. De architecten vond ik via Instagram zonder zelfs nog maar voet aan de grond te zetten in Sambuca.”

Het uiteindelijke doel van de vrouw is om Italiaans staatsburger te worden en op Sicilië te komen genieten van haar pensioen. In tussentijd zal ze geregeld met vakantie komen.

Kenny: “Nog veel werk om woning bewoonbaar te maken”

Voor New Yorker Kenny Sanchez die eerder dit jaar een huis kocht in Zungoli (regio Campania), liep de procedure evenwel minder vlot. Hij deed een bod op een ‘1 euro-huis’ en had nooit vermoed dat het ook daadwerkelijk zou worden aanvaard. “Het was een echte verrassing”. De man bezocht het dorp tijdens de zomer en vond de locals heel vriendelijk.

Maar het huis dat hij kocht, zal vermoedelijk nog wel een paar jaar onbewoonbaar blijven. “Het zal nog heel veel werk vergen om de woning bewoonbaar te maken. Onder meer het dak moet grondig worden gerepareerd.” De Amerikaan hoopt de vakantiewoning binnen drie jaar klaar te hebben. Het papierwerk neemt volgens hem heel wat tijd in beslag en gaat traag vooruit waardoor hij nog niet van start is kunnen gaan met de renovatie. “We wachten nog steeds op de verkoopovereenkomst. Zolang we die niet hebben, kunnen we niets doen.” Toch is de man zeer positief over de regio waar zijn vakantiehuis vorm zal krijgen en heeft hij geen spijt van zijn beslissing. “Zungoli is absoluut prachtig en we zijn zeer tevreden dat we deze opportuniteit hebben benut.”