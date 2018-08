Eén tweet brengt ongeziene golf van solidariteit op gang voor mysterieuze 'petit prince' Karen Van Eyken

30 augustus 2018

18u17

Bron: BFM-TV, Le Parisien, Twitter 3 Al vijf maanden leeft hij als dakloze op straat in de Franse hoofdstad. Eén tweet van een onbekende heeft een ongeziene solidariteitsactie op gang gebracht voor de 18-jarige Maëlig en het hart van de Parijzenaars verwarmd. Het is het sprookje van de petit prince maar dan levensecht.

Kim, een Parijse blogster, zag hem zitten op straat en sprak hem aan. "Hij bleef zo hoopvol ondanks zijn schrijnende situatie. Zijn verhaal heeft me aangegrepen. Wanneer je langs de Champs-Elysées wandelt, stop dan even bij hem", schreef ze afgelopen zondag op Twitter.

Sindsdien is het pakkende verhaal van Maëlig meer dan 67.000 keer geretweet en regent het hartverwarmende gebaren.

⚠️TWITTER JOUE TON ROLE⚠️

Mae-Lig, 18 ans, abandonné par sa famille, prenez le temps de lire et de retweeter SVP!



JE SAIS QUE TWITTER FAIT DES MIRACLES DONC SVP!!!! pic.twitter.com/MWQO60KyC1 kim(@ kimjlewin) link

De tiener vertelde dat hij uit een gebroken gezin komt en nabij Reims woonde. Hij verklaarde dat hij de jeugdinstelling waar hij sinds twee jaar verbleef, had verlaten en weer naar zijn gescheiden vader was gegaan. Maar zijn vader zette hem het huis uit.

Wanneer Franse media de vader in kwestie hiermee confronteren, reageert hij geschokt. "De proportie die dit verhaal aanneemt, is enorm", zegt de man die anoniem wil blijven omwille van zijn zes andere kinderen. "Ik deed alles voor mijn zoon", beweert hij. Vandaag plaatst hij ons in een slecht daglicht. Het is aan hem om zich opnieuw in de maatschappij te integreren."

De mysterieuze kleine prins heeft aldus zijn kans gewaagd.

"Ik was al vijf maanden dakloos en toen kruiste Kim mijn weg. Sinds haar tweet is alles veranderd", zegt hij. "Vele mensen zijn me al komen bezoeken en bieden me eten of een slaapplaats aan. Ik wil al deze mensen uit de grond van mijn hart danken."

Maëlig staat er niet langer alleen voor. De golf van solidariteit omhult hem als een warm deken. En dit lijkt nog maar het begin van zijn nieuwe leven.

Depuis 4 mois et le jour de ses 18 ans, Maëlig est SDF à Paris. Son histoire, devenue virale grâce à Twitter, a ému de nombreuses personnes qui se mobilisent pour le rencontrer et lui venir en aide : pic.twitter.com/tc5nizYiD5 Le Parisien(@ le_Parisien) link

Grâce à la ténacité de @kimjlewin sur Twitter le jeune Mae-Lig 18 ans va bien, il a le sourire.



La rue n’interdit pas de vivre son rêve et il a tellement de chose à dire pour ses textes, alors il va venir avec moi en studio d’enregistrement. pic.twitter.com/h0l9W7JtX4 Le Roux Roger ⭐️⭐️(@ Roger_Le_Roux) link

Grâce à nous tous qui sommes présent à ses côtés maëlig à retrouver le sourire !

Un grand bravo à tous ceux qui passe une partie de leur journée avec lui et qu'il l'aide !

Un grand 👏 à @kimjlewin qui nous à permis d'aidez maëlig!

Continuons tous comme cela😉 pic.twitter.com/PlWHulxrg9 Nathan Renard(@ Natharenard) link

@kimjlewin REGARDEZ TOUS CETTE ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 🙌🏼 pic.twitter.com/nomysnstc4 $O(@ mindofneels) link