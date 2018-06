Een “tragere” kassa, speciaal voor ouderen: deze supermarkt test het uit ADN

16 juni 2018

22u15

Bron: The Independent 398 Al dat hectische gedoe aan de kassa in de supermarkt, het is voor niemand leuk. Niet voor zij die gejaagd zijn en liefst zo snel mogelijk weer buiten staan, maar zeker ook niet voor zij voor wie het allemaal wat minder vlot gaat. Een Schotse supermarkt heeft daar nu iets op gevonden. Zij experimenteren met een ‘relaxed lane’ of een tragere kassa, waar bejaarden en mensen met dementie terecht kunnen.

In de rustigere rij in de supermarkt in Prestwick kunnen zij niet alleen op een veel minder gehaaste manier hun boodschappen afrekenen - weg van de snelheidsdruk, ze krijgen ook speciale hulp. Zo is er een hoortoestel aanwezig om de communicatie een handje te helpen. Bovendien zijn de medewerkers aan de relaxed lane speciaal getraind, zodat ze weten hoe ze het best omgaan met mensen met onder meer dementie en Alzheimer.

Supermarktketen Sainsbury hoopt dat de kassa de winkelervaring aangenamer kan maken voor senioren en voor zij die simpelweg een beetje meer steun en tijd nodig hebben. "We willen de meest inclusieve supermarkt zijn”, zegt een woordvoerder aan The Independent. “Alle klanten moeten zich goed voelen in onze winkels. Er zijn veel aspecten aan een tripje naar de supermarkt die stresserend kunnen zijn voor bijvoorbeeld mensen met dementie”, aldus nog de woordvoerder. “Door met een tragere winkeloptie te experimenteren hopen we dat we hun leven een beetje gemakkelijker kunnen maken.”

De rustigere rij zal gedurende een maand getest worden, elke dag van 10 tot 6. De actie kan op de sociale media op veel bijval rekenen. “Wat een prachtig initiatief”, klinkt het bij velen.

Het is niet de eerste keer dat Sainsbury experimenteert. In 2016 probeerden ze in Gosforth een gelijkaardig ‘slow shopping’-concept uit, dat na groot succes nu permanent bestaat. Bij dat concept kunnen kwetsbare shoppers elke dinsdag van 1 tot 3 in de winkel terecht voor een speciale service: ze worden begroet aan de ingang door een medewerker die hen in de winkel helpt met het verzamelen van hun boodschappen. Aan het einde van elke gang worden ook nog eens stoelen geplaatst, zodat al wie het even moeilijk heeft een korte rustpauze kan inlassen. Een nobele actie in een wereld waarin hyperefficiëntie centraal staat.

We've opened a dementia-friendly 'relaxed lane' at our store in Prestwick 😊 pic.twitter.com/DihQPAqQjh Sainsbury's(@ sainsburys) link

Just visited @sainsburys Prestwick newly launched ‘Relaxed Lane’ open 10am-6pm, lane 24, with hearing loop, dementia friends trained staff, supporting people who need a bit more time or support at checkout. Please try & feedback to inform pilot. #DAW2018 @dementiapwick 👍 pic.twitter.com/REYRyJ5szS Michelle Miller(@ MichelleMillrx) link