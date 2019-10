Een stap verder dan de brosdag: twee weken van "internationale rebellie” voor het klimaat AW

04 oktober 2019

06u21

Bron: Belga 0 Komende maandag starten twee weken van "international rebellion" of internationale rebellie voor het klimaat. De milieuorganisatie Extinction Rebellion en verwante organisaties plannen dan acties van burgerlijke ongehoorzaamheid uit verzet tegen de "criminele inactiviteit" van regeringen bij het aanpakken van de klimaat- en ecologische crisis.

De komende twee weken zullen in zowat 60 steden over de hele wereld acties worden georganiseerd, en iedereen wordt opgeroepen hieraan deel te nemen. "Je kan niet op ons of op Greta (de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, red.) rekenen om dit in jouw plaats te doen. Je moet in je binnenste kijken en rebelleren", luidt de boodschap.

Onder meer in Kaapstad (Zuid-Afrika), Toronto (Canada), Sydney (Australië), New York (Verenigde Staten) en Buenos Aires (Argentinië) staan acties gepland, net als in tal van Europese steden. In Londen bijvoorbeeld zullen alle wegen naar Westminster geblokkeerd worden. En in Amsterdam wordt voor het Rijksmuseum een grootschalige, dagenlange blokkade georganiseerd.

Burgerlijke ongehoorzaamheid aan Koninklijk Paleis

De Belgische tak van Extinction Rebellion heeft geen acties gepland, omdat de rangen in ons land nog versterkt moeten worden. Een deel gaat wel naar de acties in Amsterdam, Parijs en Londen om die te steunen. De bedoeling is om bij de volgende editie van international rebellion in april wel een actie op poten te zetten in Brussel.

Op 12 oktober organiseert Extinction Rebellion Belgium wel een nationale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in de tuin van het Koninklijk Paleis.