Een simpele beet van een spin kostte Andy een been

06 mei 2018

19u02

Bron: The Mirror 0 Een Britse man is zijn rechterbeen kwijt na een beet van een soort kogelspin, een steatoda nobilis die in het Engels 'valse weduwe' wordt genoemd. Slachtoffer Andy Perry uit Huncote (Leicester) overleefde de beet van de giftigste spin in Groot-Brittannië zelfs bijna niet.

Het been van de 46-jarige tuinarchitect werd twee maanden geleden geamputeerd, maar de beet dateert uit 2015. Andy was naar een tuin in Thorpe Astley voor een offerte voor een hek toen hij gebeten net boven zijn sok. Normaal gezien lijkt een beet van de valse weduwe op een bijensteek, maar Andy voelde niets. Het was pas toen hij erg ziek werd, dat een ziekenhuismedewerker de puntjes van de beet opmerkte. De spin komt oorspronkelijk van de Canarische Eilanden en Madeira, maar zou in de negentiende eeuw naar Groot-Brittannië zijn gelift. Inmiddels komt ze er redelijk veel voor. De voorbije vier jaar nam het aantal beten toe, mogelijk een gevolg van de klimaatverandering. Maar nooit waren de gevolgen zo erg als bij Andy.

ZIek

Andy, die twee kinderen Thomas (8) en George (5) heeft met zijn vrouw Christine (39), voelde zich een paar uur later al belabberd. Hij kreeg zware rugpijn, moest braken en werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Zijn situatie was heel ernstig, want Andy leed aan bloedvergiftiging en nierfalen. Dankzij antibiotica ging de bloedvergiftiging weg, maar Andy kreeg lymfoedeem aan zijn been.

De komende drie maanden werd het getroffen been dagelijks verzorgd, maar het bleef maar opzwellen. Het werd zelfs zo dik dat de huid barstte, met erg pijnlijke zweren en blaren als resultaat. Zijn been werd "zo goed als nutteloos", en hij zocht wanhopig naar een behandeling.

Landscape gardener who was bitten by a false widow spider on the ankle loses his entire LEG https://t.co/29DDsdDr8f pic.twitter.com/rlCmpf6tJh Siglov Freudivan(@ DerangedRadio) link

Amputatie

Na een lange reeks bezoeken aan specialisten koos Andy uiteindelijk voor een amputatie boven zijn knie, die pas afgelopen maart plaatsvond. "Er was gewoon geen chirurg in de buurt die het wou aanraken. Omwille van het lymfoedeem ging het om een acute infectie", zegt hij. "Uiteindelijk moest ik tegen mijn huisdokter dreigen zelf mijn been af te zagen met een kettingzaag omdat ik zo wanhopig werd."

Na eerste operatie op 13 maart kreeg hij echter opnieuw een infectie, waarna hij opnieuw onder het mes moest op 27 april.

Toekomst

Nu kijkt Andy weer naar de toekomst. Momenteel is hij gekluisterd aan een rolstoel, maar hij kijkt uit naar een prothese die hem opnieuw zal toelaten te spelen met zijn kinderen. Ondertussen is hij een geldinzameling gestart om een elektrische rolstoel van 1.400 pond te kunnen kopen, want sinds de beet leeft hij van het inkomen van zijn vrouw, die bij de politie werkt.