Eén procent van wereldbevolking is op de vlucht jv

18 juni 2020

07u55

Het aantal mensen die wereldwijd gedwongen zijn om hun huis te ontvluchten is gestegen tot 79,5 miljoen, of 1 procent van de wereldbevolking. Dat is een nieuw record, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Het aantal zogenaamde ‘ontheemden’ steeg in 2019 met bijna 9 miljoen. Het gaat dan om mensen die hun land zijn ontvlucht of binnen hun land de vlucht zijn. Die stijging is in grote mate te wijten aan de crisissen in Congo, Jemen en Syrië, maar ook aan de Afrikaanse Sahel-regio, die getroffen is door conflicten en klimaatverandering.

In het verslag van de UNHCR zijn voor het eerst de 3,6 miljoen Venezolanen opgenomen die hun door crisis getroffen land zijn ontvlucht sinds 2015.

Terwijl het aantal ontheemden toeneemt, vinden vluchtelingen het steeds moeilijker om terug te keren naar hun land, meldt het VN-agentschap. In de jaren 90 keerden gemiddeld 1,5 miljoen vluchtelingen jaarlijks terug naar huis, maar het voorbije decennium daalde dat aantal tot minder dan 400.000. "Dit toont aan dat conflicten aanhouden, er nieuwe conflicten opkomen en dat de internationale gemeenschap verlamd is, ook instituten zoals de Veiligheidsraad", verklaarde UNCHR-topman Filippo Grandi op een persconferentie waarop het rapport is voorgesteld.

Grandi maakt zich ook zorgen over de economische crisis door de coronapandemie. Die zal het aantal ontheemden nog vergroten. Zij zullen zich volgens de topman in hun eigen regio verplaatsen, maar ook naar andere regio's, zoals Europa.