Een pas verloofde bibliothecaresse, een lerares, een cheerleader... Zij werden brutaal neergemaaid in Las Vegas

Bron: The Daily Beast, The Guardian 0 EPA Rouwende mensen tijdens een wake aan het stadhuis van Las Vegas. Langzaam maar zeker raakt meer bekend over de slachtoffers die gisteren vielen op het countryfestival Route 59 in Las Vegas toen een dolle schutter vanuit een nabijgelegen hotel het vuur opende op de menigte. Er vielen in totaal 59 doden en zeker 527 gewonden.

Quinton Robbins (20) was met zijn vriendin op het festival. Zij overleefde het.

Quinton Robbins (20)

In de momenten na de schietpartij probeerden zijn vrienden meteen contact te krijgen met Quinton Robbens, een 20-jarige recreatieassistent. Maar Quinton, die samen met zijn vriendin Ally Plumlee op het festival aanwezig was, antwoordde op geen enkel berichtje. Hij was doodgeschoten. "Hij was een fantastische jongen met een groot hart die alles voor je zou doen", postte zijn tante Doreen Hawk-Wells op Facebook. "Hij had gezondheidsproblemen die hij overwonnen heeft, maar liet die hem er niet van weerhouden om het leven voluit te leven.

Jordan McIldoon (23) stierf in de armen van een onbekende vrouw.

Jordan McIldoon (23)

De 23-jarige Jordan McIldoon uit Brits Colombia zou binnenkort beginnen aan een nieuwe opleiding en werkte als leerling-mechanicus. Samen met zijn vriendin Amber Bereza was hij op het festival aanwezig. Jordan stierf in de armen van een andere festivalgangster, die hij niet kende. "Ik ben nu vlakbij het festivalterrein", schreef Heather Goozle op Facebook. "We mogen nergens heen. Ik ben hier met een jongen die in mijn armen is gestorven! RIP Jordan McIldoon uit Brit Colombia", schreef ze. "Ik kan niet geloven dat dit aan het gebeuren is." Volgens een vriendin was Jordan "een van de liefste, grappigste en meest oprechte jongens" die ze kende. "Elke keer als ik een feestje gaf was hij de beste persoon die aanwezig was. Dit verlies kan ik niet onder woorden brengen", schreef Alina Andreea Diaconu op Facebook.

Sandy Casey (35) was de enige van haar groep die de schietpartij niet overleefde.

Sandy Casey (35)

De 35-jarige Sandy Casey, een lerares uit Californië, was samen met collega's voor een weekendje naar het festival getrokken. De rest van de groep overleefde de schietpartij, Sandy niet. "Dit is ongelofelijk triest en tragisch" schreef schooldirecteur Mike Matthews in een email naar de schoolgemeenschap. "Ik kan dit niet begrijpen. Dit moet stoppen." Casey's partner Christopher Willemse schreef op Facebook over zijn vrouw dat "de liefde en de steun die zij en ik hebben ontvangen in deze moeilijke tijden laten zien wat voor een fantastische vrouw ze werkelijk was. Ze haalde alles uit het leven en maakte mij de meest gelukkige man in de wereld. Ik ben zo dankbaar voor alle lieve woorden en gebaren, ze betekenen alles voor me en zeker ook voor haar."

Jessica Klymchuck (28) kon maar een dikke week van haar verloving genieten. Op 24 september vroeg haar vriend haar ten huwelijk.

Jessica Klymchuck (28)

Jessica Klymchuck heeft maar een goede week kunnen genieten van haar verloving. Haar vriend Brent Irla vroeg haar vorige week, op 24 september ten huwelijk. "Brent, je bent gezonden door de hemel", schreef de vrouw bij de bekendmaking op Facebook. De 28-jarige moeder van vier kinderen was samen met haar verloofde toen ze stierf. Ze werkte als bibliotecaresse en als buschauffeur van de katholieke basisschool waar haar kinderen naartoe gingen.

De vrienden van Angela Gomez zijn een crowdfundactie begonnen op GoFundMe.

Angela Gomez

Angela Gomez was een voormalige high school cheerleader en was samen met haar vriend op het festival. 'Angies' dood werd bevestigd door de Riverside Polytecnic High School, dat ook een crowdfundingsactie voor haar familie opzette. "Mijn hart ligt in stukken uiteen en het voelt aan alsof het niet echt is. We waren al acht jaar vrienden en hadden nog zoveel tijd te gaan. Rust zacht, tweelingzusje. Je bent zo geliefd", schreef een van haar vriendinnen op Twitter.

Rachael Parker was het visitekaartje van haar afdeling op het werk.

Rachael Parker (33)

De 33-jarige Rachael Parker was samen met een paar collega's op het festival aanwezig. De registratietechnicus raakte zwaargewond en stief in het ziekenhuis. De vrouw was het gezicht van haar afdeling, waar ze meestal aan de receptie zat. "Ze was erg populair. Heel veel mensen kenden haar: ze is de eerste persoon die je zag als je de afdeling op kwam... Ze zorgde voor een glimlach bij de mensen."

Bailey Schweitzer (20) was het zonnestraaltje dat iedereen graag hielp en door iedereen geliefd was.

Bailey Schweitzer (20)

De 20-jarige Bailey Schweitzer stond nog maar aan het begin van haar leven. Twee jaar geleden behaalde ze aan de middelbare school haar diploma en sindsdien werkte ze bij Infinity Communications & Consulting. "Ze was een zonnestraaltje op een bewolkte dag in ons kantoor", zegt CEO Fred Brakeman. "Wanneer je in ons kantoor kwam of gewoon belde, was zij altijd degene die je direct hielp. Onze vriendin en collega zal erg gemist worden en zal in onze harten nooit kunnen worden vervangen", klonk het bij de emotionele CEO. "Iedereen was dol op haar", zeggen ook vrienden. "Bailey is altijd al de favoriet van iedereen geweest. Ze stond altijd voor iedereen klaar en iedereen, jong en oud kende haar ook. Ik mis je nu al!", schreef een van haar vrienden op Facebook.