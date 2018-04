Een partij verdwenen coke, dat zou wel niet opvallen. 30 lijken later is het einde nog steeds niet in zicht Naar de oorsprong van de Nederlandse Mocro-oorlog Douglas De Coninck

06 april 2018

17u57

Bron: De Morgen 5 Het begon met een misverstand, met de opvatting onder enkele uithalers in Borgerhout dat niet alleen tv’s en ijskasten weleens "van de camion kunnen vallen", maar ook cocaïne. Dertig liquidaties later is het einde van de Mocro-oorlog nog lang niet in zicht.

Karim en Khaled Z. leven nog. Zeker dertig mensen zijn vermoord als gevolg van wat de broers benoemen als een inschattingsfout.

“Ze zijn naar Patser gaan kijken”, zegt een bron dicht bij de Turtles, de Borgerhoutse misdaadbende, gespecialiseerd in het uithalen van cocaïne uit vrachtschepen in de haven van Antwerpen. “Ze vonden het een kutfilm. Die masturbatiescène, moest dat echt? Wij worden neergezet als losers. Wij vroegen ons af waarom Adil El Arbi niet met ons is komen praten.”

Tot 2008 verloopt de import van cocaïne vooral via de haven van Rotterdam. Topcrimineel en ex-Ajax-voetballer Gwenette Martha ziet betere opportuniteiten in die van Antwerpen

Executie 1

Ook Jamal en Adrahem leven nog. Zij waren 19 en 21 jaar oud toen op dinsdag 27 april 2012 vijf witte Golf R32’s het Koxplein in Borgerhout op kwamen gereden en alle vluchtwegen blokkeerden. Kogels in hun kuiten deden de broers afzien van eerdere voornemens om niet te verklappen waar Karim en Khaled zich ophielden. De Nederlanders namen een klein broertje mee, en nog een andere jonge Turtle.

Van het broertje werd een vinger afgehakt. Hij werd in een oude fabriek aan een haak omhoog getakeld boven een industriële gehaktmolen. Daar werd een filmpje van gemaakt. De andere Turtle kreeg een boodschap in zijn gezicht gebrand met een soldeerbout.

