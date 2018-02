Eén op de vier Zwitsers heeft een vuurwapen. Waarom zijn er dan bijna geen massamoorden terwijl ze in de VS schering en inslag zijn? avh

De laatste massamoord in Zwitserland dateert al van 2001, toen een man een lokaal parlement in de stad Zug binnenstormde en veertien mensen doodschoot. Eén massale schietpartij in zeventien jaar is heel weinig. Nochtans hebben Zwitsers ongeveer 2 miljoen vuurwapens in privébezit, op een bevolkingsaantal van 8,3 miljoen. Waarom blijft Zwitserland gespaard van massamoorden terwijl ze in de VS schering en inslag zijn?

Zwitserland is sinds jaar en dag een neutrale natie. Gewapende burgers hebben de afgelopen 200 jaar geholpen om die neutraliteit te verdedigen. Patriottistische Zwitsers zien hun wapen als hulpmiddel om hun land te verdedigen.

De wapenlobby in de VS duidt Zwitserland vaak als schoolvoorbeeld aan om aan te tonen dat meer regels rond wapenbezit onnodig zijn. Maar hoewel Zwitsers verslingerd zijn aan hun pistolen en geweren, gelden er in het land wel degelijk specifieke regels rond wapenbezit.

Dienstplicht

In tegenstelling tot België en de VS is in Zwitserland nog altijd de dienstplicht in voege. Alle mannen tussen 18 en 34 jaar die geschikt worden geacht voor het leger, krijgen een pistool of een geweer. Ze worden ook allemaal getraind, zodat ze met het wapen om kunnen. Na hun legerdienst mogen ze hun wapen houden, maar dan moeten ze er wel eerst een vergunning voor krijgen. Ongeveer de helft van alle privéwapens in Zwitserland zijn voormalige dienstwapens.

Canon

Vergunningen worden in Zwitserland op lokaal niveau uitgereikt. Bovendien worden alle wapeneigenaars zorgvuldig opgelijst in een speciaal ‘canon’. Autoriteiten screenen potentiële kopers van wapens ook zorgvuldig voor ze een vergunningen uitreiken, opdat een wapen niet in de verkeerde handen zou vallen. Zo maken mensen met een strafblad en drugs- of alcoholverslaafden geen kans op een vergunning, net als mensen die “agressief of gevaarlijk gedrag vertonen”. Bovendien moeten kopers ook eerst kunnen bewijzen dat ze op een correcte manier met een wapen overweg kunnen.

Openbare wapendracht

In tegenstelling tot in de VS mogen de meeste Zwitsers geen wapens dragen op straat. Behalve agenten en veiligheidspersoneel draagt zo goed als niemand een vuurwapen. Dat is enigszins anders in de VS, waar openbare wapendracht in verschillende staten is toegestaan.

In 2000 gebruikte meer dan 25 procent van de Zwitsers hun wapen voor militaire of politionele doeleinden. Dat was bij slechts 5 procent van de Amerikanen het geval. Intussen is het aantal wapens in privébezit in Zwitserland sterk gezakt. In 2007 bezat nog 46 procent van de Zwitsers een vuurwapen tegenover liefst 89 procent van de Amerikanen, nu is dan nog 25 procent.

Helaas is er ook in Zwitserland nog veel werk aan de winkel. Het land heeft een van de hoogste sterftecijfers door vuurwapens in Europa.

