Een op de vier vrouwen ter wereld krijgt niet het recht om nee te zeggen tegen seks

01 april 2020

20u25

Bron: Reuters 2 Wereldwijd hebben slechts ongeveer de helft van de vrouwen het recht om zelf te beslissen over hun seksuele activiteiten en gezondheidszorg. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), dat ervoor waarschuwt dat een inperking van dergelijke rechten de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de weg staat.

In 2015 stelden de Verenigde Naties het doel voorop om tegen 2030 wereldwijde gendergelijkheid te bereiken, maar uit het rapport blijkt dat dit nog veraf is. “De mogelijkheid voor vrouwen om beslissingen te nemen over hun reproductieve gezondheid, het gebruik van anticonceptiemiddelen en seksuele relaties, is essentieel voor gendergelijkheid en universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”, aldus UNFPA in het rapport. De onderzoekers stelden ook vast dat de vrouwenrechten in sommige landen verder worden teruggeschroefd.

Toestemming van de man

De UNFPA onderzocht de toegang van vrouwen tot gezondheidszorg en of ze zelf mogen beslissen over het nemen van anticonceptie of ‘nee’ zeggen tegen seks. Slechts 55 procent van de vrouwen kon ‘ja’ antwoorden op alle vragen, volgens data die werd verzameld in 57 landen. “Als ze op alle drie vlakken beslissingen kan nemen, dan wordt die vrouw als geëmancipeerd beschouwd”, zegt Emilie Filmer-Wilson, UNFPA-mensenrechtenadviseur.



Een op de vier vrouwen heeft niet het recht om nee te zeggen tegen seks. In een op de tien landen moeten vrouwen getrouwd zijn, vooraleer ze beroep kunnen doen op kraamzorg. Meer dan 25 procent van alle landen heeft leeftijdsbeperkingen voor toegang tot anticonceptiemiddelen en vereist dat getrouwde vrouwen de toestemming krijgen van hun man voor een abortus.

Ik denk dat dit een wake-upcall is. We hebben meer werk te doen op vlak van vrouwenemancipatie Emilie Filmer-Wilson, UNFPA

Factoren die een rol spelen in de zelfbeschikking van vrouwen zijn hun opleidingsniveau, de leeftijd waarop ze huwden en de ideeën van hun echtgenoot. “Ik denk dat dit een wake-upcall is”, merkt Filmer-Wilson op. “We hebben meer werk te doen op vlak van vrouwenemancipatie.”

Uit de studie blijkt ook dat driekwart van de onderzochte landen wetten hadden die vrouwenrechten moeten beschermen, maar die worden in sommige landen beperkt door culturele of religieuze gebruiken.

