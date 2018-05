Eén op de vier meisjes in Zuid-Soedan kampt met zelfmoordneigingen kv

29 mei 2018

22u07

Bron: Reuters 3 Een kwart van de Zuid-Soedanse tienermeisjes heeft al aan zelfmoord gedacht. Dat blijkt uit een studie van de non-profitorganisatie Plan International. De meisjes zijn getraumatiseerd door het fysieke en seksuele geweld dat gepaard gaat met het gewapend conflict in de regio.

Voor de studie werden 249 meisjes tussen en tien en negentien jaar oud in heel Zuid-Soedan ondervraagd. 25 procent van hen gaf aan dat ze in de laatste twaalf maanden hadden geworsteld met zelfmoordgedachten, voornamelijk omdat ze bang zijn om verkracht, geslagen, ontvoerd of vermoord te worden.

Driekwart van de ondervraagde meisjes gaf aan dat het conflict een negatieve impact had op hun gemoedstoestand. Een op de drie raakte zelf gewond in het gewelddadig conflict. Dertien procent van de ondervraagde meisjes werd ontvoerd.

"Deze meisjes hebben sommige van de meest afschuwelijke ontberingen doorstaan die je je kan voorstellen", zegt George Otim, directeur van Plan International in Zuid-Soedan in een verklaring. "Als we hen wat hoop willen geven voor de toekomst, dan moeten we ervoor zorgen dat er een eind komt aan het conflict in Zuid-Soedan. We moeten de steun aanpassen aan geslacht en leeftijd, zodat adolescente meisjes zich veilig voelen voor het geweld en hun opleiding kunnen verderzetten."

Gedwongen huwelijk

"De discriminatie waarmee de meisjes te maken hebben, neemt duidelijk toe en we zien veel meisjes die tot een vroeg huwelijk gedwongen worden als negatief gevolg van dit conflict", zegt Silvia Onate, specialiste kinderbescherming bij Save the Children. "Zelfs als de kinderen zelf geen geweld hebben ervaren, dan hebben ze zeker wel gezien hoe familieleden vermoord werden en sommigen zullen te kampen hebben met trauma's en psychologische hulp nodig hebben. Er is echter een gebrek aan gespecialiseerde hulp", beklemtoont ze.

Burgeroorlog

Zuid-Soedan scheurde zich in 2011 af van zijn noorderbuur Soedan. In het land woedt echter al vijf jaar een hevige burgeroorlog, aangewakkerd door de rivaliteit tussen president Salva Kiir en zijn vroegere rechterhand Riek Machar. Het conflict eiste al tienduizenden mensenlevens.

Het land kampt met hyperinflatie en hongersnood: bijna de helft van de bevolking lijdt honger. Bijgevolg zijn 4,5 miljoen - of één op de drie - Zuid-Soedanezen hun thuis ontvlucht. Bijna 90 procent van hen zijn vrouwen en kinderen.

Ongeveer 2,5 miljoen mensen zochten hun toevlucht in Oeganda, Kenia, Soedan, Ethiopië, Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Nog eens twee miljoen anderen zijn ontheemd in hun eigen thuisland.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.