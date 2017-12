Een op de twee Duitsers wil dat Merkel zich nog voor 2021 terugtrekt IVI

09u55

Bron: Belga 1 REUTERS Bijna de helft van de Duitsers denkt dat bondskanselier Angela Merkel (CDU) zich best nog voor de parlementsverkiezingen van 2021 terugtrekt. Dat blijkt uit een peiling van de het Duitse persbureau dpa.

Volgens de peiling wil 47 procent van de Duitsers dat Merkel haar termijn als bondskanselier niet volledig afmaakt. Slechts 36 procent vindt dat ze wel de hele rit moet uitzitten.

De steun voor Merkel lijkt daarmee verder af te brokkelen. Bij een gelijkaardige peiling die gehouden werd in oktober - kort na de verkiezingen in Duitsland - was maar 36 procent van de bevolking voorstander van een voortijdige beëindiging van Merkels termijn.

Nieuwe verkiezingen?

Merkel, die al bondskanselier is sinds 2005, is er voorlopig nog niet in geslaagd een nieuwe regering op de been te brengen. De gesprekken over een zogenaamde 'Jamaica-coalitie', tussen CDU/CSU, FDP en Die Grünen, waren in november op niets uitgedraaid.

Op 7 januari starten de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD de onderhandelingen op over de vorming van een 'grote coalitie'. Als ook die gesprekken geen resultaat opleveren, bestaat de kans op nieuwe verkiezingen in 2018.