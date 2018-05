Eén op de 2 kinderen wereldwijd kent miserie kv

30 mei 2018

20u37

Bron: Belga 1 De wereld telt momenteel zowat 2,3 miljard kinderen. Meer dan de helft van hen wordt in zijn/haar bestaan bedreigd door conflicten, wijdverspreide armoede en/of discriminatie van meisjes. Dat stelt de organisatie Save the Children in haar nieuwe rapport 'The Many Faces of Exclusion' (De vele gezichten van uitsluiting), dat is gepubliceerd daags voor Internationale Kinderdag op 1 juni.

In vergelijking met vorig jaar is de toestand voor minderjarigen (StC beschouwt eenieder jonger dan 18 als kind) er in 95 van de onderzochte landen op vooruitgegaan, maar in 40 andere verslechterd.

België scoort met een zestiende plaats op de End of Childhood Index, die onder andere ook de toegang tot gezondheidszorg en tot degelijk onderwijs, kinderarbeid, kindhuwelijken, vroege zwangerschap en extreem geweld als factoren gebruikt, niet slecht, maar dertien Europese landen scoren beter. Koploper is Singapore, gevolgd door Slovenië. De lijst omvat 175 landen. Hekkensluiter is het Afrikaanse Niger. Vijf van de tien slechtst scorende landen bevonden zich in het zwarte continent.

Meer geld voor leger, minder voor kinderen

Al dan niet opvallend: de "wereldmachten" die tonnen geld besteden aan technologie en militaire apparatuur, doen dat blijkbaar ten koste van hun eigen jeugd. Dat verklaart de relatief slechte score van de VS, Rusland en China, respectievelijk 36e, 37e en veertigste op de index.

Trage vooruitgang

Ceo Helle Thorning-Schmidt van Save the Children International verheugt zich over de geboekte vooruitgang in vele delen van de wereld, waaronder ook West- en Centraal-Afrika, maar vindt dat die progressie te traag verloopt. De stijgende kloof tussen arm en rijk in vele landen is bovendien alarmerend. In 2015 beloofden de leden van de Verenigde Naties ervoor te zorgen dat tegen 2030 elk kind "overleeft, leert en beschermd wordt". Aan het tempo van de eerste drie jaar wordt die belofte bijlange niet gerealiseerd.

Een belangrijke rol speelt daarbij de overheid. Thorning-Schmidt stelt vast dat tussen landen met ongeveer hetzelfde welvaartsniveau het verschil in behandeling van het kind soms enorm kan zijn. "Dat betekent dat het gevoerde beleid, de financiering en de politieke wil een groot verschil kunnen maken".

Meer dan een miljard kinderen leeft momenteel in landen die geplaagd worden door armoede, een kwart miljard in landen die in een (gewapend) conflict zijn verzeild en bijna 600 miljoen meisjes leven in landen waar meisjes als minderwaardig worden beschouwd.

Ruim 150 miljoen kinderen leeft in landen waar de drie voormelde plagen gelden. Zij zijn verspreid over twintig landen, waaronder Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en Afghanistan.

Overigens komen er in conflictzones twintig keer zoveel kinderen om door ondervoeding, ziektes en onvoldoende gezondheidszorg dan door geweld. In oorlogszones ligt het percentage kinderarbeiders ook veel hoger, net als het percentage gedwongen huwelijken voor meisjes. Voorts geldt nog steeds dat hoe armer het meisje is, hoe meer geboortes er zijn. De factor is drie tegen één bij rijkere meisjes.