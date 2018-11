Een nacht vol bombardementen in de Gazastrook eist zijn tol Redactie

13 november 2018

12u44 0

Het geweld in de Gazastrook is sinds zondagavond opnieuw aangewakkerd. Zowel de Israëlische luchtmacht als de Palestijnen hebben luchtaanvallen uitgevoerd. De burgers in de Gazastrook zijn boos op het Israëlische leger omdat ze hun hele hebben en houden zien verdwijnen door de bombardementen.