Een muur van protest tegen Macron: héél Frankrijk staakt of demonstreert in de ‘moeder aller stakingen’ Redactie

05 december 2019

08u07

Bron: De Morgen 2 Het is dé lakmoesproef voor president Macron: in héél Frankrijk wordt vandaag gestaakt, gedemonstreerd en actie gevoerd tegen zijn beleid. Bij het openbaar vervoer start een staking voor onbepaalde tijd.

Frankrijk gaat “plat” vandaag en de Fransen raken er niet over uitgepraat. Talkshows op televisie gaan dagelijks over “zwarte donderdag”. Politici hebben het angstig over “de muur van protest”. Dagblad Le Monde schrijft over “een wervelstorm” die op de president afkomt.

De staking heeft inmiddels het weg- en treinverkeer door het hele land grotendeels platgelegd. Vooral in Parijs staan de auto’s stil door de chaos die op de wegen is ontstaan. Ook honderden vluchten zijn geschrapt donderdag.

Aanvankelijk wilden de vakbonden de straat opgaan tegen de pensioenhervormingen die de regering voorbereidt. Maar de onvrede zit diep bij de Fransen en steeds meer organisaties en werknemers sloten zich aan om hun algehele ongenoegen te uiten. Daardoor is een – zelfs na de Gele Hesjes – ongekend groot en breed actiefront ontstaan.

Overlast

De meeste overlast zal komen van de staking voor onbepaalde duur bij het openbaar vervoer in Parijs. Maar ook anderen leggen het werk neer, van grondpersoneel van Air France tot vuilnismannen in Marseille. Advocaten gaan de straat op en vrachtwagenchauffeurs demonstreren. Gele Hesjes en Black Bloc-antikapitalisten lopen mee. Onderwijzers staken, studenten gaan betogen, bij olieraffinaderijen wordt het werk neergelegd, Renault- en Peugeot-personeel gaat de fabriek niet in en zelfs op politiebureaus worden er stiptheidsacties gehouden.

“Er zullen de komende dagen en zelfs weken problemen ontstaan”, beaamde minister Gérald Darmanin van Overheidsfinanciën zuinigjes. “We hopen vooral dat de protesten rustig zullen verlopen, zonder geweld.”

Maar de regering heeft ook al laten weten: die pensioenhervormingen komen er. Het stelsel dreigt onbetaalbaar te worden. De officiële pensioenleeftijd in Frankrijk is 62 jaar. En sommigen mogen al veel eerder stoppen. Militairen soms al op hun 47ste, treinpersoneel met 52 jaar en zeevarenden als ze 55 zijn.

De Oeso, de zogeheten ‘club van rijke landen’, becijferde dat Fransen gemiddeld stoppen met werken als ze 60,8 jaar oud zijn: vier jaar eerder dan in vergelijkbare landen. En een Franse gepensioneerde ontvangt gemiddeld 74 procent van zijn of haar laatste inkomen. In andere westerse landen is dat maar 59 procent.

Voorrechten

Dat kost geld. Jaarlijks stopt de overheid 8 miljard euro in de pensioenpotten. Daarvan gaat bijna de helft, 3,3 miljard, alleen al naar de spoorwegen – naar die machinisten die op hun 52ste stoppen. “Het is moeilijk te begrijpen waarom alle belastingbetalers daarvoor moeten opdraaien”, aldus minister Darmanin.

Maar de Fransen hechten aan hun pensioenen, aan de voorrechten die erbij horen en aan alle sociale voorzieningen die na de Tweede Wereldoorlog werden opgebouwd. Veel Franse regeringen probeerden te hervormen, maar krabbelden terug na massale betogingen.

“Frankrijk is een toneelstuk in herhaling, waarbij elke belangrijke hervorming ook elke keer weer wordt verwelkomd met grootschalige protesten ertegen”, vatte politiek commentator Hervé Gattegno het ritueel samen.