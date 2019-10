Een moeder die het vlees van haar kinderen opat en vijf andere vrouwelijke criminelen die niet op de “Most Wanted”-lijst staan AW

18 oktober 2019

15u41 0 staat. Volgende vijf vrouwen gingen echter nog een stapje verder en zijn een van de meest beruchte vrouwelijke criminelen in de (recente) geschiedenis. Dat niet alleen mannen in staat zijn tot het plegen van gruwelijke feiten bewijst Hilde Van Acker (56). Van Acker is de Belgische moordenares die op de ‘Most Wanted’-lijst van Europol

1. De cocaïne-koningin

De cocaïne-koningin of la dame de la mafia: de Colombiaanse Griselda Blanco heeft tal van bijnamen en is misschien wel de grootste drugsbarones in de geschiedenis. Ze groeide op met misbruik en veel geweld en trad al snel in de voetsporen van haar ouders. Op haar elfde ontvoerde ze reeds een kind. In ruil eiste ze losgeld. Dat geld kwam niet snel genoeg, dus schoot ze het jongetje dood.

Enkele jaren later, toen ze net twintig jaar oud was, voegde ze zich bij het drugskartel ‘Cartel de Medellin’. Haar eerste man was op dat moment al gestorven, dus nam ze een tweede echtgenoot: iemand die ook betrokken was bij het kartel en waarmee ze haar criminele praktijken een tijdje zou verderzetten in New York. Het ‘sprookje’ was wel niet van lange duur. Toen de koningin vermoedde dat hij geld achterhield, schoot ze hem meerdere malen in het gezicht. En zo was een derde bijnaam ‘Black Widow’ geboren.

(Lees verder onder de foto)

In 1975 stond Griselda Blanco bekend als een van de grootste drugshandelaars ter wereld waardoor het behoorlijk warm werd onder haar voeten. Ze zou Pablo Escobar, toen nog een arme kruimeldief, nog introduceren in haar wereld om vervolgens in 1985 gearresteerd te worden, voor 200 (!) moorden en drugshandel. Maar door een procedurefout werd ze enkel veroordeeld voor drugshandel. Ze zette haar handeltje gewoon voort vanuit haar gevangeniscel en kwam negentien jaar later, in 2004, vrij.

Blanco was op dat moment reeds 61 jaar geworden en besloot dat het tijd was om op ‘pensioen’ te gaan. Ze keerde de drugswereld de rug toe en dook onder. Maar haar verleden én vele vijanden achtervolgden haar en in 2012 werd de drugsbarones op 69-jarige leeftijd met twee kogels door het hoofd doodgeschoten.

2. Zwarte weduwe Stacey Castor

David Castor stierf in 2005 en werd begraven naast het lichaam van Michael Wallace die in 2000 was gestorven. Wat de twee met elkaar gemeen hebben? Beiden waren ze getrouwd met Stacey Ruth Castor, ook wel de ‘Black Widow’ (of zwarte weduwe) genoemd. En je kan het al raden: de twee deelden eenzelfde doodsoorzaak.

Stacey hertrouwde na de dood van haar eerste man. Toen was immers nog niet bekend dat Wallace vermoord was (door zijn vrouw). Na een huwelijk van enkele jaren, moest haar tweede man er echter ook aan geloven. Stacey vergiftigde David met een glas antivries. Daarop belde ze hysterisch de politie met de boodschap dat ze bijzonder ongerust was. David zou niet op zijn werk zijn opgedaagd en Stacey had hem niet meer gezien nadat hij haar uit de slaapkamer had gesloten.

Daarop trof de politie het dode lichaam van David Castor aan. Zelfmoord, zo luidde de conclusie eerst. “David was al een tijdje depressief omdat hij zijn vader nog maar net verloren had”, zo verklaarde Stacey. Maar al snel gingen stemmen op dat het niets voor David was om zomaar zelfmoord te plegen. Hij zou zijn kinderen nooit in de steek laten.

Daarop besloot de politie de zaak verder te onderzoeken en werd Stacey aangehouden voor verhoor. Tijdens een van de ondervragingen versprak ze zich plots: “Toen schonk ik de antivries….”. In een poging zichzelf te corrigeren, ging ze verder met “ik bedoel veenbessensap”. Tevergeefs.

Op 5 maart 2009 werd Stacey veroordeeld voor moord waarvoor ze een celstraf kreeg van 51 jaar. Maar in juni 2016 werd ze dood teruggevonden in haar cel. Volgens de lijkschouwer stierf ze aan een hartaanval.

3. Tsjechische horrormoeder

“De moeder die haar zoontjes zichzelf liet opeten”, kopten verschillende kranten over de Tsjechische Klara Mauerova. Mauerova was lid van een of andere bizarre sekte met een kannibalistisch gedachtegoed. Bijna een jaar lang werden zoontjes Ondrej en Jakub, die toen amper 8 en 10 jaar oud waren, in de kelder van hun moeder Mauerova gemarteld. De twee werden daar vastgeketend, misbruikt en mishandeld, en vervolgens naakt achtergelaten in hun urine en braaksel.

(Lees verder onder de foto)

Bovendien werd het jongste kind gedeeltelijk gevild waarna zijn rauw vlees aan familieleden en gasten werd geserveerd. De restjes mocht hij zelf opeten.

Er kwam een einde aan de hel toen de buurman op zijn babymonitor plots beelden te zien kreeg van de folteringen die naast zijn deur plaatsvonden. De politie viel binnen en bevrijdde de broers en ook een meisje, dat zich voordeed als de 13-jarige pleegzus. Barbora Skrlova bleek later echter 34 jaar oud te zijn en was een van de folteraars. Zij vluchtte naar Noorwegen, waar ze gevonden werd, ook al deed ze daar alsof ze een jongen was.

Klara Mauerova werd in 2008 veroordeeld tot negen jaar cel.

4. Monster

Aileen Wuornos is een van de beruchtste (vrouwelijke) criminelen in de VS. Wat ze deed om die titel te verdienen? Ze vermoordde maar liefst zeven mannen, en dat op amper een jaar tijd. In 2003 werd de film ‘Monster' uitgebracht met niemand minder dan Charlize Theron in de hoofdrol. Theron vertolkt de rol van een doorgedraaide Aileen Wuornos.

(Lees verder onder de foto)

Wuornos werd in de steek gelaten door haar moeder toen ze amper vier jaar oud was. Ze zou opgroeien bij haar grootouders die haar deden geloven dat ze haar biologische ouders waren. Het was echter geen gelukkige thuis, want de kleine Aileen werd naar eigen zeggen psychisch en seksueel misbruikt door haar grootvader. Nog voordat ze veertien jaar oud was, had ze seks met verschillende partners waaronder haar eigen broer. Op veertienjarige leeftijd was ze zwanger en werd ze verbannen door haar familie.

Nog wat later ging Aileen als prostituee aan de slag. Ze nam verschillende aliassen aan en werd steeds gewelddadiger. Zo werd ze op 13 juli 1976 beschuldigd van geweldpleging omdat ze een biljartbal naar het hoofd van een barkeeper had gegooid.

Op 30 november 1989 pleegde Wuornos haar eerste moord. Het slachtoffers was winkeleigenaar Richard Mallory. Er zouden nog zes mannen volgen. Waarom ze hen vermoordde, is nog steeds onduidelijk. Eerst beweerde ze dat de mannen haar verkracht hadden. Wat later trok ze die verklaring in en herriep ze zich op wettelijke zelfverdediging. Uiteindelijk kreeg ze (zesmaal) de doodstraf, en daar was ze niet ontevreden mee: “Ik heb die mannen vermoord, beroofde hen zo koud als ijs. En ik zal het weer doen. Het schiet niet op mij in leven of zo te houden, want ik ga weer moorden.”

Op 9 oktober 2002 ontving Wuornos een dodelijke injectie.

5. De vrouw die haar vijf kinderen verdronk

In 2001 las de wereld vol gruwel het verhaal van Andrea Yates. De Texaanse bracht haar vijf kinderen om door ze ieder om de beurt te verdrinken in een badkuip. Yates worstelde met een depressie en psychoses waarvoor ze zware medicatie nam. Maar toen ze zwanger was van haar vijfde kind, dochtertje Mary, moest ze een tijd stoppen met het slikken van de pillen.

(Lees verder onder de foto)

Wat haar dokters en psychiaters vreesden, geschiedde. Yates stortte na haar zwangerschap volledig in waarna haar psychiater haar verbood nog alleen te zijn met haar kinderen. Op 20 juni 2001 liet haar man Yates en haar kinderen voor amper een uurtje alleen. Een voor een verdronk ze haar kinderen op die korte tijd in bad. Daarop legde ze de lichaampjes van vier kinderen terug in hun bed, terwijl ze het lichaam van het vijfde en oudste kind in bad liet drijven.

Een jury oordeelde dat de vrouw mentaal ziek was waarna ze naar hete Kerrville State Hospital werd gestuurd waar ze permanent verblijft.

(Lees verder onder de foto)

6. Bonnie Parker

De beroemdste op deze lijst wellicht: het vrouwelijke lid van het legendarische duo Bonnie en Clyde. Geboren in armoede wilde Bonnie Parker (1910) een einde maken aan haar pover bestaan. Haar kennismaking met Clyde Barrow in 1930 luidde een nieuwe, spannende en roemruchte periode in. Hij had al enige ervaring met diefstallen en Bonnie sloot zich met veel enthousiasme aan bij zijn beruchte bende.

Ze roofden banken en huizen leeg en genoten lange tijd van de sympathie van het Amerikaanse volk. De twee streden immers ‘tegen de macht van de rijken’, ten tijde van de Grote Depressie. Het kat- en muisspel van het romantische duo en de politie werd dan ook gretig opgepikt door de media.

(Lees verder onder de foto)

Maar naarmate het lijstje met inbraken langer werd, ging het er ook gewelddadiger aan toe. Bonnie en Clyde lieten een spoor van vernieling achter. Totdat ze in 1934 twee dodelijke slachtoffers maakten, waarna nog velen zouden volgen. De moord op een 60-jarige alleenstaande vader was het kantelpunt voor de publieke opinie, alsook voor de politie. De volkshelden vielen van hun sokkel en er werd een ware klopjacht geopend. Totdat zowel Bonnie als Clyde op 23 mei 1934 aan hun einde kwamen, doorzeefd met politiekogels.