Een miljoen dollar per dag op Facebook, en nu ook memes: hoe Michael Bloomberg de “coole kandidaat” van de Democraten wil worden TT

13 februari 2020

15u59

Bron: The New York Times, CNBC 0 Hoe doe je dat, als 77-jarige multimiljardair aansluiting vinden bij het jonge, diverse, hippe en progressieve deel van het Amerikaanse kiespubliek? Niet alleen geeft Michael Bloomberg miljoenen dollars uit aan tv-spotjes en Facebookadvertenties, als eerste kandidaat van het Democratische veld zoekt hij zijn toevlucht nu ook bij online influencers en memes.

“Hey Jerry, mijn kleindochter heeft me je account getoond. Je memes zijn echt grappig. Kan je ook een meme posten die mij laat zien als de coole kandidaat?”, vraagt Democratisch presidentskandidaat Michael Bloomberg op Instagram aan ‘Fuckjerry’, een online influencer met 15 miljoen volgers. “Waar dacht je aan?”, vraagt die terug, waarna hij een foto krijgt van Bloomberg in short, een oranje polo en een rode bodywarmer. “Oei, dat gaat zo’n miljard dollar kosten”, antwoordt ‘Fuckjerry’. Waarop Bloomberg antwoordt: “Wat is je rekeningnummer?”

Conversaties zoals deze, gevat in een screenshot, circuleren dezer dagen op de Instagramaccounts van verschillende populaire Amerikaanse influencers. Telkens is er netjes bij vermeld dat de influencers betaald worden door de campagne van Bloomberg. Met de nodige dosis ironie en zelfspot - voor Bloomberg heeft het geen zin zijn immense rijkdom te verbergen of minimaliseren - probeert de Democraat van zijn zwaktes - denk aan zijn leeftijd en zijn verstrengeling met het Amerikaanse zakenleven - net zijn sterktes te maken.

Nog een voorbeeldje: aan ‘The Funny Introvert’ - 2,4 miljoen volgers - vraagt Bloomberg hulp om zijn memes “om te zetten naar pdf” voor zijn nieuwe meme-pagina. “Stuur de bestanden maar”, antwoordt de influencer, waarna Bloomberg een foto van een kaft stuurt. “Help de ouderen van dagen altijd”, is de boodschap van ‘The Funny Introvert’.

Politieke memes - afbeeldingen en foto's met een tekst erop geplakt - zijn op zich niet nieuw, maar meestal worden ze gemaakt door volgers van politici, en vaak hebben ze net hun tegenstrevers als onderwerp in negatief geladen boodschappen. Bij Bloomberg zit de clou hem in het feit dat de zogezegde vraag om een meme te maken, net de meme zelf is.

Super Tuesday

Bloomberg stapt pas op 3 maart in de race om de Democratische presidentskandidaat, en heeft tegen dan al vier voorverkiezingen gemist: na Iowa en New Hampshire volgen de komende weken nog Nevada en South Carolina. Maar Bloomberg gokt erop dat hij kan wachten tot Super Tuesday, wanneer veertien staten ineens voorverkiezingen houden en een derde van alle afgevaardigden ineens te verzamelen vallen. Bloomberg moet hopen dat geen enkele andere kandidaat tegen dan al de ultieme frontrunner is geworden. Meteen zou hij zich dan kunnen opwerpen als de consensuskandidaat.

The New York Times schrijft dat Bloomberg voor zijn nieuwe campagne op sociale media in zee is gegaan met ‘Meme 2020', een pr-bedrijf opgericht voor influencers als die achter Fuckjerry. Volgens Bloombergs woordvoerster Sabrina Singh kan “een meme-strategie een effectief onderdeel zijn om mensen eerder waar te bereiken en te concurreren met de krachtige online-machine van Trump”. Sing erkent wel dat de strategie “nieuw is in de presidentiële politiek”.

Miljoen dollar per dag

De voormalige burgemeester van New York - toen trouwens nog als Republikein - heeft het voordeel dat hij op geen dollar hoeft te kijken. Bloomberg is een van de rijkste mensen ter wereld: volgens Forbes staat hij met zijn vermogen van bijna 60 miljard dollar (meer dan 50 miljard euro) op de veertiende plaats, in de VS zelf op de zesde plaats. Daarmee heeft hij geld genoeg om zijn eigen campagne te financieren.

Zo spendeerde hij de afgelopen twee weken elke dag meer dan een miljoen dollar aan Facebookadvertenties, vijf keer meer dan Donald Trump en drie keer meer dan die in 2016 deed tijdens zijn campagne. En samen met Trump was hij twee weken geleden al de enige politicus die een reclamefilmpje liet afspelen tijdens de finale van de Super Bowl, wat hem tien miljoen dollar kostte. Nu al zou Bloomberg meer dan 350 miljoen dollar hebben uitgegeven, meer dan eender welke kandidaat ooit tijdens de hele campagne heeft gespendeerd.

Bloomberg laat op die manier concurrenten als Bernie Sanders of Pete Buttigieg ver achter zich. Zij laten al weken tandenknarsend verstaan dat het toch niet echt kies is dat iemand “zich in de race naar het Witte Huis kan kopen” met harde cash.

150 dollar voor de kleintjes

Maar Bloomberg pakt het niet alleen groots aan, ook ‘kleinere’ influencers zijn de afgelopen tijd door zijn campagneteam benaderd. Voor een vaste prijs van 150 dollar laat hij honderden van die zogenaamde micro-influencers - met tussen de 1.000 en 100.000 volgers - positieve berichten over hem posten. Centrale boodschap volgens The Daily Beast, dat de briefing kon inkijken: “Mensen vertellen waarom Mike Bloomberg de verkiesbare kandidaat is die boven het gewoel kan uitstijgen, en over de partijbanken heen kan werken zodat alle Amerikanen zich gehoord en gerespecteerd voelen.”