Een maximumgewicht en regels over intieme hygiëne: zo seksistisch is de wereld van de NFL-cheerleaders TK

03 april 2018

13u35

Bron: New York Times 3 Ze hebben het perfecte lijntje, lachen altijd parmantig en draaien hun hand niet om voor een flikflak of een salto: het beeld van de Amerikaanse cheerleaders, zoals die te zien zijn op sportwedstrijden, spreekt tot de verbeelding. Maar achter die façade van korte shortjes en blote buiken gaat een heel andere wereld schuil. Eentje vol seksisme en uitbuiting.

In de Verenigde Staten gaan sport en cheerleaders hand in hand. Elke middelbare school heeft een squad die supportert tijdens wedstrijden, en die meisjes dromen er vaak van om later toe te treden tot een professioneel team. Die zie je vooral in de NBA (de National Basketball Association) en de NFL (de National Football League). Vooral in die laatste sector zijn de cheerleadingplaatsen erg gegeerd: bij elke auditie dingen honderden kandidates mee naar enkele vrije plekjes. Een droomjob zou je denken, en dat is ook het beeld dat de NFL ophangt. Maar als je ietsje dieper graaft, merk je dat de droom toch heel wat duistere kantjes heeft.

De eerste barsten in het beeld van de perfecte danseres ontstonden in 2014, toen de New York Times een stuk bracht over de financiële praktijken van de footballteams. De spelers verdienen handenvol geld, maar de cheerleaders kwamen nog niet aan een minimumloon. Ze werden meestal wel gecompenseerd voor de tijd die ze op het veld stonden tijdens een wedstrijd, maar alle uren die ze daarnaast voor het team presteerden - denk maar aan trainingen en fotoshoots - werden gewoon genegeerd. Zo moeten de TopCats, het team van de Carolina Panthers, minstens vijf uur voor de match in het stadium zijn en zelf hun kostuums betalen. Er is ook geen vakbond die voor de cheerleaders in de bres springt, en als parttime werknemers hebben ze ook geen recht op voordelen zoals een ziekteverzekering.

Achterstallig loon

De onheuse praktijken werden na het artikel aan de kaak gesteld en enkele cheerleaders trokken naar de rechtbank. In sommige gevallen met succes: zo moesten de Jets in 2016 in totaal 325.000 dollar aan achterstallig loon betalen aan hun danseressen. Bij de Oakland Raiders liep dat bedrag op tot 1,25 miljoen dollar. De Buffalo Jills (de cheerleaders van de Buffalo Bills) verklaarden zich na heel wat getouwtrek failliet en doekten hun squad gewoon op.

Intussen betalen de meeste teams hun cheerleaders wel een minimumloon uit, maar nu heeft de focus zich verlegd. Waar de meisjes vroeger klaagden om een gebrek aan loon, zijn het nu vooral de seksistische praktijken die voor gemor zorgen. Want de regels die de squads opgelegd krijgen, zijn soms hallucinant.

Scheren en wassen

Denk bijvoorbeeld aan de Baltimore Ravens, die regelmatig op de weegschaal moeten gaan staan en een 'ideaal lichaamsgewicht' moeten onderhouden. Een rekbaar begrip? Niet bij de Ben-Gals van Cincinnati, die maximum anderhalve kilo mogen afwijken van het gewicht dat ze bij hun auditie hadden. De TopCats verbieden dan weer piercings en tattoos, en de meisjes mogen enkel water drinken op het veld als hun team in een aanvalspositie zit. Ze mogen hun uniform ook pas uittrekken als ze het grondgebied van het stadion verlaten hebben.

Alle voorschriften waaraan een cheerleader zich moet houden, staan beschreven in een handboek, waarvan de New York Times er zeven kon inkijken. Vele regeltjes gaan over het uiterlijk van de dames, zoals het gebruik van make-up en nagellak - zo worden valse wimpers in sommige teams 'ten sterkste' aangeraden en zijn opvallende nagels niet toegestaan. Maar evengoed zijn er regels over hoe je een servet moeten plooien, hoe je brood moet breken of hoe je met de pers moet praten.

De bemoeienissen gaan ver: in sommige teksten staat beschreven hoe de meisjes een tampon moeten gebruiken (minstens elke vier uur wisselen), hoe ze zich moeten scheren (het mesje regelmatig uitspoelen) en welke zepen toegestaan zijn voor intieme hygiëne (enkel producten zonder chemicaliën). "Dat houdt de PH-waarde in balans", klinkt het in een van de handboeken.

Sociale media

De vele regels gelden overigens niet alleen tijdens de werkuren of in het stadion, maar ook daarbuiten. De teams oefenen een ijzersterke controle uit op het hele leven van de meisjes. Zo wordt hun gebruik van sociale media nauwlettend in de gaten gehouden en moeten nieuwe vriendjes goedgekeurd worden. En waar de spelers vrij zijn om promodeals aan te gaan met andere merken of organisaties, is dat voor de cheerleaders strikt verboden. Ze mogen niet dansen op andere plekken, of meedoen aan films of fotoshoots die niet door het team zijn geregeld.

Een relatie met de spelers is daarnaast ook absoluut uit den boze. Vaak mogen ze de mannen niet eens aanspreken - ook niet om een handtekening te vragen - of ze volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Dient een van de spelers op eigen initiatief een volgverzoek in, dan moeten de dames dat afwijzen en de speler blokkeren. Ze mogen ook geen foto's van zichzelf in uniform online zetten, zogezegd om stalkers te vermijden.

Uitbuiting

En hoewel de meiden nu een minimumloon krijgen, wil dat niet zeggen dat het financieel allemaal koosjer draait. Zo zijn er belachelijke geldboetes - 10 dollar als je de verkeerde pompons meebrengt - en worden de cheerleaders ook ingezet als verkoopsters. Voor ze ontbonden werden, moesten de Buffalo Jills minstens 50 kalenders per seizoen verkopen. Ze werden verplicht die op voorhand aan te kopen, aan de prijs van 10 dollar per stuk.

Bij de New Orleans Saints klinkt een gelijkaardig verhaal: daar moeten de meisjes eveneens kalenders met bikinifoto's van zichzelf verkopen. Ze moeten er 20 kwijtraken voor de match begint door buiten aan het stadium te staan leuren. Vinden ze niet genoeg fans die eentje willen kopen, dan moeten ze dat goedmaken door tijdens de pauzes tussen het volk te gaan lopen.

Lichtpuntje

Bailey Davis kan ervan meespreken. Zij werd in januari ontslagenn bij de Saints omdat ze op haar persoonlijke instagrampagina had geposeerd in een uitdagende body. Ze vertelt nu honderduit hoe ze behandeld werd bij het team. "Kan je het je voorstellen, tussen dronken fans moeten lopen om iets te verkopen in een sexy outfit? Ieder meisje was er als de dood voor. Telkens als iemand op je afkwam, was je bang dat je aangeraakt zou worden."

Intussen heeft de danseres klacht ingediend tegen haar voormalige werkgever bij de Equal Employment Opportunity Commission. In haar klacht wijst ze op de discriminerende behandeling die cheerleaders krijgen vergeleken met de mannelijke werknemers. Een advocaat van de Saints heeft al ontkend dat het team discrimineert tegenover vrouwen, maar weigert verder commentaar te geven. De NFL is er naar verluidt als de dood voor dat er nog andere rechtszaken zullen volgen.

Er is echter ook een lichtpuntje aan de hemel. De Los Angeles Rams hebben zopas aangekondigd dat ze voor het eerst twee mannelijke cheerleaders zullen aannemen. Tot nu bestond hun team uitsluitend uit 40 vrouwen. Volgens sommigen is het een teken dat de genderrollen in de NFL eindelijk wat gelijkgetrokken worden. "Het is het juiste moment", meent coach Keely Fimbres daar. "Zeker nu het allemaal om gelijkheid en inclusiviteit draait. En daarnaast zal het ook gewoon leuk zijn om naar te kijken."