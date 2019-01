Een maand en 1 dag zonder geld voor Amerikaanse overheidsdiensten: wat doet dat met het land?



AW

22 januari 2019

12u33

Bron: NYT, The Washington Post 0 Maar liefst 32 dagen geleden werden de Amerikaanse overheidsdiensten gedeeltelijk stilgelegd. Intussen sneuvelde het record van de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis, en steeds meer Amerikanen ondervinden er hinder van. Kortom, het is tijd om een einde te maken aan de begrotingsimpasse, maar is dat nog wel mogelijk?

De begroting in de VS raakte in december, vlak voor de kerstdagen, niet goedgekeurd omdat de Democraten weigerden een geldsom van vijf miljard euro (5,7 miljard dollar) vrij te maken voor de bouw van een grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico.



Omdat de begroting niet werd ondertekend, werd de financiering van overheidsdiensten stopgezet waardoor talrijke federale ambtenaars tot op heden (tijdelijk) werkloos zijn. Terwijl ze daar de eerste dagen niet al te veel hinder van ondervonden, krijgen steeds meer werknemers het moeilijk. Gemiddeld misliep een federale ambtenaar zo’n 4.500 euro. Intussen doen talrijke ambtenaars nu beroep op een werkloosheidsuitkering omdat ze de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.

(Lees verder onder de foto)

Kwetsbare Amerikanen

Daarnaast zijn de kwetsbare Amerikanen –daklozen, kansarmen en ouderen- nog kwetsbaarder geworden. Non-profitorganisaties ontvingen immers geen uitbetalingen meer van het Amerikaans ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. Concreet betekent dat geen subsidies voor kansarme Amerikanen met een laag loon en minder opvang voor daklozen tijdens deze koude dagen.

Ambtenaren aan het werk

Gelukkig bleef de helft van de (8.000) ambtenaren werken zonder dat ze betaald worden. Daaronder ook de meteorologen van het National Weather Station (NWS), het nationale meteorologisch instituut in de Verenigde Staten. Gelukkig maar, want enkele dagen geleden woedde er een sneeuwstorm (Harper). De onbetaalde meteorologen konden inwoners op die manier tijdig waarschuwen. Ook de kustwacht en voedselinspecteurs zijn nog aan het werk.

Rechtbanken

De federale rechtbanken bleven ook operationeel. Maar zij komen in moeilijkheden want het reservepotje met geld, raakt stilaan uitgeput. Sommige rechtbanken moesten civiele zaken noodgedwongen uitstellen wegens een tekort aan geld én advocaten.

Amerikaanse globale economie

Amerikanen die zich geen zorgen maken over eigen budget, zijn inmiddels bezorgd over de Amerikaanse economie. Onlangs gaf het Witte Huis zelf nog toe dat de Amerikaanse shutdown een grotere tol eist van de economie dan aanvankelijk gedacht. Bijgevolg verliest de president stilaan steun van zijn burgers.

(Lees verder onder de foto)

Einde in zicht?

Afgelopen weekend bleek nogmaals dat het einde van de shutdown voorlopig niet in zicht is. De Amerikaanse president Donald Trump stelde voor om illegale immigranten extra garanties aan te bieden, in ruil voor zijn grensmuur weliswaar. Maar zijn voorstel werd zonder te verpinken afgewezen door de Democraten. Daarop volgde wat gekibbel via Twitter tussen Trump en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Democraat Nancy Pelosi.

Met Trump die per se een grensmuur wil en Democraten die weigeren om beroep te doen op de belastingbijdrage van Amerikaanse inwoners om zo’n grensmuur te bouwen, lijkt een einde van de begrotingsimpasse voorlopig niet in zicht.

Bekijk ook:

Meer over politiek

Donald Trump