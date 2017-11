Een kinderfeest dat helemaal ontspoort: waarom Zwarte Piet net in Nederland zoveel ophef veroorzaakt Fien Tondeleir

Sinterklaas arriveert met zijn pieten in het centrum van Dokkum. De Friese plaats was dit jaar het decor van de intocht van de goedheiligman en zijn schare helpers. In Nederland krijgen ze schrik wanneer de pepernoten in de rekken komen te liggen en de speelgoedwinkels hun folders uitsturen. Het feest van de goedheiligman is er verworden tot emotie - hoogoplopend. Er is protest en hier en daar een vuistslag. Hoe komt het dat Zwarte Piet vooral bij onze noorderburen de gemoederen verhit?

'Zwarte Piet is racisme', 'Stop Blackface', 'Free Your Mind', 'Progressive Groningen': vier organisaties slaan de handen in elkaar voor een nieuwe anti-Zwarte Pietendemonstratie zaterdag. Opnieuw in Dokkum, of all places. Een Friese gemeente met 12.000 inwoners, waar de intocht van Sinterklaas goed tien dagen geleden niet zonder slag of stoot verliep. Twee bussen van actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' werden op de snelweg tegengehouden. Pro-Pieten hadden hun auto's schuin over de rijstroken geparkeerd en zwaaiden met vlaggen. In de file die door de blokkade ontstond, gebeurden enkele ongevalletjes. De demonstratie werd verboden, de tegenstanders van Zwarte Piet naar huis gestuurd.

Twee bussen van de actiegroep Stop Blackface worden door tegendemonstranten tegengehouden op de snelweg naar Dokkum, waar de intocht van de sint plaatsvindt.

"Doe even normaal zeg, als je dit hier hoort. Niet goed." Het was een uitspraak van Nederlands premier Mark Rutte, vorige week. Toen viel een groep pro-Pieten een basisschool binnen in Utrecht. Kwaad, omdat steeds meer scholen en organisaties roetpieten opvoeren. Sommige kinderen barstten in huilen uit. De directie trok naar de politie en diende klacht in voor huisvredebreuk. De actievoerders begrijpen de heisa niet en willen op hun beurt klacht neerleggen tégen de school.

Gisteren nog werd een 31-jarige man veroordeeld tot 40 uur werkstraf omdat hij op Facebook haatdragende reacties had geplaatst in een anti-Zwarte Pietengroep. En dan is er ook nog Humberto Tan, Nederlands tv- en radiopresentator die deze week bekend maakte dat hij elke dag geflankeerd wordt door bewakers - van 's morgens tot 's avonds - nadat hij zich twee jaar geleden (!) mengde in de zwartepietendiscussie. De emmer loopt helemaal over, daar in Nederland.

Arbeidsmigratie

Zal de strijd tussen de racismebestrijders enerzijds en de kinderfeestverdedigers anderzijds ooit stoppen? Volgens twee Nederlandse Zwarte Piet-experten die een interview gaven aan 'Trouw', is het antwoord 'nee'. "De kritiek zal blijven. We hebben te maken met een derde generatie van mensen met voorouders in Suriname en op de Antillen. Die zeggen 'dit is ook ons land'. Ze leggen zich niet zomaar neer bij de huidige Zwarte Piet." En dat is meteen ook het antwoord waarom het er zo hard aan toegaat in Nederland.

Onze noorderburen kenden vlak na de Tweede Wereldoorlog een grote golf arbeidsmigranten uit vroegere kolonies. Tussen 1945 en 1960 kwamen ongeveer 300.000 Indo's en Molukkers naar Nederland. Ook uit Suriname, in 1975 onafhankelijk, trok een even grote groep naar Oranje. Uit de Nederlandse Antillen, officieel nog altijd deel van het koninkrijk der Nederlanden, dienden zich sinds de jaren 90 grote groepen migranten aan. Ongeveer 130.000 Antillianen, een derde van de totale bevolking van de Antillen, woont momenteel in Nederland. En dan zijn er nog de derde en vierde generaties. België daarentegen deed na WO II geen beroep op gastarbeiders uit haar kolonies Congo, Rwanda en Burundi. Het debat leeft bij ons dan ook veel minder.

Het zijn die generaties, allochtonen die in Nederland geboren en geworteld zijn, die de opmerkingen rond de helper van de sint niet langer pikken. En het protest past in een internationale beweging - "kijk naar het racismedebat in de Verenigde Staten", zegt antropoloog Markus Balkenhol aan 'Trouw'. "De reactie op de kritiek op Zwarte Piet, die bevestigt het alleen maar: dat het fenomeen Zwarte Piet inderdaad te maken heeft met het feit dat mensen met een donkere huidskleur er gewoon niet bij horen. Zie reacties als 'Ga jij maar terug naar je eigen land'." De storm zal ook volgens hem niet onmiddellijk gaan liggen.

Folklore is leuk tot er aanstoot aan genomen wordt. En dat doet nu een grote groep mensen. Je kunt niet blijven zeggen: 'Ach, het is maar een kinderfeest' Jop Eeuwijk en Frank Rensen

Onderwijs

Oplossingen zijn niet onmiddellijk in de maak, al denken historici dat het goed zou zijn in de klas meer aandacht te besteden aan het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis. Veel mensen hebben er nu immers geen idee van waar het allemaal om draait. Ze zien Zwarte Piet daarom ook niet als een probleem.

Tot slot is het, als pro-Piet, wel fout om te blijven verkondigen dat Sinterklaas en Zwarte Piet "maar een kinderfeest" zijn. Dat zeggen de Pieten-experts. "Folklore is leuk tot er aanstoot aan genomen wordt. En dat doet nu een grote groep mensen. Je kunt dan niet zeggen 'Ach, het is maar een kinderfeest'. Dan behandel je de tegenstanders ook als kinderen. Je zegt dan zoveel als: 'Jullie begrijpen het allemaal verkeerd.'"